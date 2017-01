Corpo de Teori Zavascki será sepultado neste sábado em Porto Alegre

Adeus na Capital 20/01/2017 | 16h06 Atualizada em

Segundo informações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o corpo do ministro será velado no prédio do TRF4, no bairro Praia de Belas

O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki será sepultado na tarde deste sábado, às 18h, no Cemitério Jardim da Paz, no bairro Agronomia, zona leste de Porto Alegre.

A confirmação veio por meio da administração do cemitério, que informou já ter reservado uma de suas capelas a pedido da família do ministro. Teori morreu em um acidente aéreo, na tarde desta quinta-feira, no mar, quando se aproximava do aeroporto de Paraty.

Segundo informações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o corpo do ministro deve desembarcar na base aérea de Canoas na madrugada de sábado e será velado, a partir das 9h, no prédio do TRF4, no bairro Praia de Belas. As primeiras duas horas do velório devem ser reservadas à família de Teori. Depois, a cerimônia será aberta para o público em geral, de acordo com o TRF4, e se estenderá até por volta das 17h.

O pedido foi feito pela família por ser o local onde ele começou a carreira, e foi confirmado, por volta do meio-dia desta sexta-feira, pela assessoria de imprensa do Tribunal.

