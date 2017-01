Corpo de mulher é encontrado em Blumenau

Morte 10/01/2017 | 08h48

O corpo de uma mulher de 48 anos foi encontrado na manhã de segunda-feira na Rua Alexandre Krenkel, no Salto do Norte, em Blumenau. Segundo a Polícia Militar, a filha da vítima tentava localizar a mãe desde sábado e na segunda-feira foi até a quitinete, onde ela morava.



Ao chegar ao local, a mulher teria encontrado a porta da residência encostada e ao entrar encontrado Neuza Grassmann seminua no sofá, de acordo com relato aos policiais militares que atenderam a ocorrência. A casa da vítima estava revirada e a motocicleta, que pertencia a Neuza, não foi localizada

Leia mais

:: Confira notícias de Blumenau e região em santa.com.br



Neuza era servidora da prefeitura de Blumenau e trabalhava no Ambulatório Geral do Badenfurt. Nas redes sociais os colegas e familiares se manifestaram e lamentaram a morte da moradora de Blumenau. A Polícia Civil investiga o caso.