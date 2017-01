Corpo de jovem desaparecido é encontrado no rio Uruguai, no Oeste

Afogamento 18/01/2017 | 10h34 Atualizada em

Foi encontrado na noite de terça-feira o corpo de Roger Henrique Kunz, 24 anos, que estava desaparecido desde o último domingo no rio Uruguai, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O jovem foi encontrado por pessoas às margens, no trecho que pertence a cidade de Caibi, no Oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada cerca de 10 km distante do local onde afundou dois dias antes. O Instituto Médico Legal (IML) de Chapecó informou que o corpo passou por necropsia durante a madrugada e foi liberado para o sepultamento na manhã desta quarta-feira, que será realizado no município de Iraí (RS).

Informações da Polícia Militar repassadas ao jornal Oeste Popular dizem que Roger acabou de afogando entre as cidades de Palmitos e Iraí após tentar salvar sua irmã, que estava sendo arrastada pela correnteza. O avô de ambos teria conseguido resgatar a irmã, mas o jovem afundou no rio, não sendo mais encontrado por familiares.

As buscas começaram a ser feitas ainda no domingo. Bombeiros de Palmitos, Chapecó, Pinhalzinho e Frederico Westphalen, no lado de SC, e Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, se empenhavam para localizá-lo.