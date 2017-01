Cores e detalhes das casas históricas de São Francisco do Sul compõem cenário inspirador 

Viver SC 04/01/2017 | 06h40 Atualizada em

Roteiro de parada obrigatória no Norte do Estado, o Centro Histórico de São Francisco do Sul é um lugar para se caminhar com calma e observar cada detalhe, das pedras das ruas ao topo das casas tombadas pelo patrimônio cultural brasileiro.

A arquitetura é de um período de transição. Segundo a presidente da Fundação Cultural de São Francisco do Sul, Daia Carvalho, a identidade dos prédios sofreu intervenções ao longo dos anos.

– Nós temos uma série de elementos ligados tanto com a arquitetura luso-brasileira quanto à influência alemã que é muito presente na nossa região. Os detalhes são variados, o que a gente chama de arquitetura eclética. Lá tem uma série de elementos arquitetônicos não só na estrutura mas também na questão estética – diz.

O Centro Histórico de São Francisco do Sul, cidade mais antiga de Santa Catarina, é muito representativo para a memória e história do Sul do Brasil. Muitos prédios como o Museu Nacional do Mar são remanescentes de uma época em que a cidade era economicamente mais potente. A característica de cidade portuária também está muito presente.



