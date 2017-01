Copas na Europa e preparação na América: os destaques dos jornais esportivos desta quarta /

Nas capas 25/01/2017 | 09h34 Atualizada em

As copas nacionais são destaque nos jornais europeus desta quarta-feira. Os jogos na Copa da Itália e na Copa do Rei são as manchetes italianas e espanholas. Na América do Sul, os jornais destacam a preparação dos times para a Libertadores e, no Brasil, para os campeonatos regionais.

La Gazzetta dello Sport, Itália

A Gazzetta dello Sport dá destaque para o jogo entre Juventus e Milan, que ocorre às 17h45min desta quarta-feira pelas quartas de final da Copa da Itália.

Corriere dello Sport, Itália

O Corriere dello Sport também destaca a Copa da Itália, mas com outro enfoque. A chamada principal vai para a vitória do Napoli sobre a Fiorentina. O resultado colocou a equipe nas semifinais da competição nacional.

Marca, Espanha

O Marca chama para o jogo decisivo entre Real Madrid e Celta de Vigo pela Copa do Rei. Como perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, o time de Zidane precisa vencer para seguir na competição. Por isso o clima é de final, mesmo que o jogo seja válido pelas quartas.

Mundo Deportivo, Espanha

Como o Barcelona entra em campo na Copa do Rei apenas na quinta, contra o Real Sociedad, o destaque do Mundo Deportivo nesta quarta é a negociação do Barça para estender o contrato de Messi até 2022.

L'Equipe, França

O L'Equipe novamente dá destaque à seleção francesa de handebol. A equipe venceu a Suécia por 33 a 30 em um jogo tenso e foi às semifinais do Mundial, onde enfrentará a Eslovênia.

Olé, Argentina

O Olé fala do empate entre Boca Juniors e San Lorenzo por 2 a 2 pela Copa de Ouro, torneio de pré-temporada disputado na Argentina.

Ovación, Uruguai

Enquanto se prepara para a Libertadores, o Nacional-URU fez um amistoso e venceu o Olimpia por 1 a 0. O Ovación também destaca, na parte superior da capa, o amistoso que o Peñarol disputará com o Atlético-PR.

Lance!, Brasil

A edição carioca do Lance! fala sobre o início do Campeonato Carioca. Madureira e Botafogo abrem a competição nesta quarta, a rodada será distribuída até a quarta da semana que vem.

