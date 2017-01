Convites por WhatsApp e local para curtir o pôr do sol, saiba mais sobre a festa secreta da Skol em Floripa 

Você está na lista? 18/01/2017 | 15h30 Atualizada em

Depois das secret parties da Corona e da Skol Beats Experience, eventos que figuraram entre os mais comentados do verão passado, a Skol aposta em mais uma festa secreta. É a Summer Dream, exclusiva para apenas 400 convidados com open bar marcada para este sábado e que, claro, já está causando burburinho.



Os convites começaram a ser disparados na segunda-feira para alguns poucos sortudos e, dessa vez, chegaram apenas via WhatsApp. O local ainda é uma surpresa. A única dica é o ponto de encontro: será no bairro Cacupé, no estacionamento de um condomínio do bairro.

Diferente da Skol Beats Experience, que reuniu 1,2 mil pessoas para uma balada noturna no Lagoa Iate Clube (LIC), na Lagoa da Conceição, com show de performances e DJs renomados, a Summer Dream será uma day party. A música começa a partir das 15h e a ideia é que os convidados possam curtir o pôr do sol, o que dá a dica de que a festa deve ser de frente para o mar.

Conseguimos descobrir também quem irá comandar as pick ups no evento. Será o DJ Anão com convidados e o DJ Junior Ramos. A festa está mantida mesmo se chover.

