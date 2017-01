Contradições do tempo em SC: cidades da Serra amanhecem com temperatura abaixo de 10ºC

Clima ameno versus calorão 20/01/2017 | 10h09

Se no litoral catarinense já nas primeiras horas do dia as temperaturas são um convite para ir à praia refrescar-se, a situação é outra na Serra nesta sexta-feira, 20. As cidades mais altas do Estado têm amanhecido com temperaturas abaixo dos 10ºC, conforme a Central de Meteorologia do Grupo RBS. Urupema (5,7ºC), Bom Jardim da Serra (7ºC), São Joaquim (8,1ºC) e Rio Rufino (10ºC) comprovam o clima ameno em Santa Catarina mesmo em pleno verão.

Este é o dia mais frio dos últimos 30 dias na região. Conforme a técnica em meteorologia Bianca Souza, o ar mais seco que está sobre o Estado fez com que a última noite registrasse céu limpo com poucas nuvens na maior parte das cidades catarinenses.

— Essa condição faz com que a superfície perca calor facilmente, já que não temos uma cobertura de nuvens para manter as temperaturas mais estáveis ao longo da noite. Por isso, os catarinenses da Serra estão passando até um certo friozinho neste amanhecer de sexta-feira — explica.

Por outro lado, o mesmo ar seco ajuda as temperaturas a subirem rapidamente nas próximas horas em outras regiões de Santa Catarina, trazendo uma tarde com 32° no Oeste, 30°C no Vale do Itajaí, 29°C na Grande Florianópolis e 27°C na Serra. O sol vai aparecer durante todo o dia no Estado, com as nuvens um pouco mais presentes no Vale do Itajaí e Litoral Norte.

