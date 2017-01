Consumo de energia elétrica no primeiro dia do ano aumenta 25,71% em Santa Catarina em 2017

Economia 04/01/2017 | 18h30 Atualizada em

O consumo de energia elétrica no primeiro dia de 2017 em Santa Catarina teve um aumento de 25,71% quando comparado ao do ano anterior. De acordo com dados da Celesc relativos à área de atuação no Estado, a demanda foi de 2.871 megawatts por hora (MWh/h) contra 2.284 MW/h no mesmo período de 2016. Na série histórica, o consumo no primeiro dia de 2015 tinha sido de 2.732 MW/h. Para se ter ideia, a usina da Itaipu, uma das maiores do mundo, tem capacidade de gerar 14 mil MW/h.

Apesar de o dia 1º de janeiro representar o maior percentual de aumento com base nos anos anteriores, o maior consumo no fim do ano foi no dia 30 de dezembro de 2016: 3.020 MW/h. Ainda sim, é 3,71% menor que o registrado em 2015, quando foram consumidos 3,136 MW/h. No dia 31, a demanda foi de 2.836 MW/h, 3% a mais que em 2015 (2.753 MW/h).

Consumo durante o último dia do ano na Ilha de Santa Catarina sobe 9,67%

No comparativo entre 2015 e 2016, o consumo de energia elétrica na Ilha de Santa Catarina subiu 9,67%. Enquanto em 2015 a demanda era de 241 MW/h, no ano passado foi de 264,31 MW/h. Já na região da Grande Florianópolis, esse aumento foi de 7,46%. O pico de consumo, registrado pela Celesc às 20h04min do dia 31 de dezembro de 2016, foi de 490 MW. Já no mesmo dia de 2015, durante o pico às 20h44min, a demanda era de 456 MW.



Leia também

Estela Benetti: Consumo de energia na área da Celesc cresce 3,9% no trimestre

Mais de 1,1 milhão de pessoas passaram a virada do ano em Florianópolis, estima Casan

Florianópolis tem segunda cesta básica mais cara do país