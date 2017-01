Consulado da Argentina procura jovem vista pela última vez em Florianópolis

Buscas 31/01/2017 | 10h40 Atualizada em

O Consulado da Argentina comunicou o desaparecimento de uma jovem turista vista pela última vez em Florianópolis. Desde o dia 19 de janeiro ela não dá notícias à família. De acordo informações repassadas por amigos e familiares, Vanina Cárceres, de 26 anos, é natural da cidade de Venado Tuerto e estava de férias na Capital desde 22 de dezembro.

Segundo o jornal argentino Clarín, a última notícia era que a jovem estava indo com amigos na praia do Campeche, no Sul da Ilha. Nas redes sociais, há informações de que Vanina programava uma viagem até a Salvador (BA).

— Não tenho nenhuma informação sobre ela desde o dia 19, dia que me ligou e disse que estava em Florianópolis — afirmou a mãe da jovem, Erica Cáceres, que busca notícias sobre a filha da Argentina.



Segundo a Polícia Militar (PM), apesar do comunicado do Consulado, a jovem não está na lista de desaparecidos, pois não há um boletim de ocorrência informando seus desaparecimento.

Informações sobre Vanina podem ser repassadas pelo telefone: (48)3024-3035 ou 98808-4171.

