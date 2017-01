Consórcio Fênix avisa equipe de Gean Loureiro sobre ameaça de paralisação geral

Moacir Pereira 18/01/2017 | 09h10 Atualizada em

Empresas que integram o Consórcio Fênix e responsáveis pelo transporte coletivo de Florianópolis já avisaram a equipe do prefeito Gean Loureiro. Há ameaça real de paralisação dos motoristas e cobradores. Motivo: o Consórcio tem crédito de R$ 9 milhões na prefeitura. Sem recursos em caixa não tem como pagar o vale mensal na sexta-feira. E o Sintraturb já avisou que se o pagamento não for feito param o trabalho.

Pirataria

Operação conjunta da prefeitura, Polícia Federal, Receita Federal e Guarda Municipal contra a venda de produtos piratas ou importados ilegalmente nas ruas centrais de Florianópolis vai continuar. A estratégia adotada foi de ocupação do espaços para evitar confrontos. A mesma operação será executada, também, em Canasvieiras, Ingleses, Lagoa e Jurerê. A multiplicação de ambulantes com produtos piratas é um espanto.



Renovação

Assembleia geral da Casan foi marcada para a próxima sexta-feira para renovação do mandato, por mais dois anos, de sete membros do Conselho de Administração. O edital indica Valter José Gallina, Renato Luiz Hinnig, Neri Antônio Nader, Pedro Bittencourt Neto, Roberto Schulz, João Eduardo de Nadal e Patrícia Guiliani.



MP da Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde conta com nova estrutura a partir desta semana. O governador assinou medida provisória criando as superintendências de Planejamento e Gestão do SUS, de Serviços Especializados e Regulação, de Vigilância Sanitária e dos Hospitais Públicos Estaduais. A Secretaria tem agora dois adjuntos: um de Assuntos Finalísticos e outra de Assuntos Administrativos.

Vale-peru

Projeto de lei aprovado nos últimos dias de sessões de 2016 pela Assembleia Legislativa proibindo a concessão de gratificação especial de fim de ano a servidores de todos os poderes foi sancionado pelo governador Raimundo Colombo. O benefício era concedido pela Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas.

Ficou conhecido como "Vale-peru".

Curtas



* Boa notícia. A Flex Contact Center, empresa catarinense de call center e gestão de cobrança, abriu 100 novas vagas com jornadas de 6 horas.

* Presidente Guilherme Pereira nomeou a jornalista Adriane Vieira Santos para a diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores da Capital no lugar do jornalista Evaldo Wilerding.

