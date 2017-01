Verdão Guerreiro 06/01/2017 | 17h24 Atualizada em

A Chapecoense mostrou nesta sexta-feira o seu elenco para 2017. Embora ainda haja a possibilidade de mais reforços chegarem, 30 jogadores, ao todo, foram apresentados. Veja na fotogaleria abaixo quem são as caras novas do Verdão do Oeste, que pretendem reconstruir o clube dentro dos gramados em 2017.

Veja mais notícias da Chape