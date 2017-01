Conheça os 3 animais peçonhentos mais comuns em SC que podem causar acidentes graves

Fique de olho 23/01/2017 | 11h05 Atualizada em

Aranhas, serpentes e escorpiões exigem cuidado extra no verão. No ano passado, foram 7,6 mil casos registrados em Santa Catarina. Conheça as três espécies mais comuns no Estado:

ARANHA-MARROM

Constroem teias em fendas de barrancos, sob cascas de árvores, telhas e tijolos empilhados, atrás de quadros e móveis, cantos de parede, sempre longe da luz direta. Possuem corpo revestido por pelos curtos, de cor variando em tonalidades de marrom esverdeado até avermelhado. Podem atingir de 1 a 3 cm de envergadura de pernas. São pouco agressivas, de hábitos noturnos e geralmente picam quando comprimidas.

O que causa

Os acidentes por aracnídeos (aranhas e escorpiões) tendem a ser menos graves, mas sem o tratamento adequado pode haver complicações, incluindo insuficiência renal no caso das aranhas-marrom.

Foto: CIT / Divulgação

LONOMIA OBLIQUA

Podendo atingir 6 cm de comprimento, estas lagartas apresentam espinhos verdes sobre o corpo, que é marrom escuro com uma faixa marrom (diferenciada do resto do corpo) que se estende por todo o dorso do inseto, sendo margeada por um estreito contorno preto, e este é limitado por um outro contorno branco (mais externo).



O que causa

Em Santa Catarina, estas lagartas são vistas principalmente no Oeste. Acidentes são perigosos porque, além de provocarem dor e queimadura, podem evoluir para quadros hemorrágicos.

Foto: Divulgação / CIT/UFSC

JARARACA

A espécie tem cor bem variável, desde tons castanho claros até quase que completamente preta. São característicos os desenhos semelhantes, a "V" invertido ou gancho de telefone. Têm corpo delgado medindo aproximadamente um metro. Ágil, sobe com facilidade em arbustos e telhados baixos.

O que causa

Em Santa Catarina quase todos acidentes por serpentes peçonhentas são causados pelo gênero Bothrops (jararacas, jararacuçus). As lesões têm sintomas locais como dor e inchaço, mas também pode levar a distúrbios na coagulação do sangue e alterações na função dos rins, fazendo com que o paciente necessite realizar hemodiálise.

Foto: CIT / Divulgação

Para tirar dúvidas: A referência para atendimentos de acidentes por animais peçonhentos no Estado é o Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina (CIT/SC), com funcionamento 24h por dia pelo telefone 0800 643 5252, todos os dias da semana. Também dá para enviar fotos pelo WhatsApp (48) 99902-2683.