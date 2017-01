Conheça a boate Reina, famosa casa noturna de Istambul onde atirador matou 39 pessoas

Atentado 01/01/2017 | 11h19 Atualizada em

A boate Reina, alvo de um ataque que matou 39 pessoas na celebração do Ano-Novo, é uma famosa casa noturna de Istambul, frequentada por jovens ricos, famosos e turistas estrangeiros. Situada junto ao Bósforo, na parte europeia de Istambul, a casa noturna inaugurada em 2002 também é acessível por barco diretamente a partir do estreito. Além de precisar pagar preços elevados, os clientes ainda devem superar um duro filtro na entrada do local.



As noites começam geralmente após a meia-noite nesta casa noturna, que possui vários restaurantes e pistas de dança, além de um bar central. A vista a partir do terraço, localizado logo abaixo de uma das três pontes imponentes que atravessam o Bósforo, é espetacular, com as luzes da margem asiática brilhando ao longe.



A história desta ponte já está associada a um dos episódios mais violentos da história recente da Turquia, já que foi palco de confrontos entre soldados sediciosos e manifestantes durante a tentativa de golpe de 15 de julho. A ponte foi rebatizada desde então com esta data.



Com o passar dos anos, a boate também se tornou um ponto de encontro para as estrelas dos times de futebol em Istambul e das telenovelas, muito acompanhadas na Turquia. A festa geralmente continua até o amanhecer, quando os clientes entram em automóveis que os aguardam para voltar para as suas casas. Até então sinônimo de festa, a Reina ficará, a partir de agora, associada a este massacre registrado durante as celebrações de Ano-Novo.



