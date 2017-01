Conflito com Trump melhora popularidade do presidente mexicano

México 31/01/2017 | 14h39

O conflito com Donald Trump melhorou ligeiramente a popularidade do presidente do México, Enrique Peña Nieto, de acordo com uma pesquisa publicada nesta terça-feira e na qual o presidente dos Estados Unidos sofre uma rejeição generalizada entre os mexicanos.

A pesquisa, realizada pela empresa de consultoria BGC e o jornal Excélsior, aponta que a aprovação do governo de Peña Nieto subiu de 11% em uma consulta em 11 de janeiro para 16% na realizada na segunda-feira (30).

"A forma como o presidente Enrique Peña Nieto (...) tem enfrentado as medidas de Donald Trump contra o México é apoiada pela maioria dos mexicanos", indica Excélsior.

A pesquisa foi realizada por telefone com 400 pessoas com mais de 18 anos.

Entre os entrevistados, 88% disseram ter uma opinião ruim (40%) e muito ruim (48%) de Trump, enquanto 69% disseram concordar sobre como Peña Nieto tem administrado a relação com os Estados Unidos.

Além disso, 69% disseram concordar com a decisão de Peña Nieto de cancelar a reunião que estava marcada para esta terça-feira em Washington após a insistência de Trump de fazer o México pagar pelo muro que pretende construir na fronteira entre os dois países.

Em outras questões, 87% afirmaram que o governo deve se recusar a pagar pelo muro, enquanto 76% acreditam que sobre o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) o melhor será negociar.

A popularidade de Peña Nieto enfrenta um mínimo histórico, com a população indignada com a onda incessante de violência, o desaparecimento de 28.000 pessoas, incluindo 43 estudantes de Ayotzinapa, e uma economia perturbada e marcada por um aumento de até 20% no preço dos combustíveis em 2017.

