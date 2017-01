Confira sete coisas imperdíveis na região Norte de Santa Catarina 

Viver SC 10/01/2017 | 15h32 Atualizada em

O Norte de Santa catarina tem ofertas gastronômicas tentadoras e vasta opção de esportes radicais para quem gosta de adrenalina e contato com a natureza. Veja sete coisas que você não pode perder quando for visitar a região:

Parada obrigatória



Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

A parada obrigatória pra quem vai subir a serra Dona Francisca, no distrito de Pirabeiraba. Em Joinville, são as lanchonetes, que entre outras coisas se destacam pelos pastéis e caldo de cana. São duas boas opções, a Lanchonete Rio da Prata e o Restaurante Max Moppi. A prova disso é que estão sempre cheios, não importa a época do ano. Além de ser um ponto de descanso para ciclistas que costumam ir até região.



Cidade devota

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

No Centro Histórico de São Francisco do Sul fica a Igreja Matriz, a mais antiga de Santa Catarina. O templo religioso construído há 351 anos está bem conservado e é motivo de orgulho dos moradores locais, que são muito devotos.



Escalada indoor

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Para os esportistas de plantão, conheci em Joinville um centro de escalada indoor com boulder e muro de sete metros para escalada guiada. O local faz parte da loja de equipamentos para aventura Jurapê, no centro da cidade. Se você tem interesse, a academia possui aula para iniciantes e professores para orientar.



Churrasco de ovelha

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Para quem gosta de carne, a churrascaria Egon, que fica na beira da estrada, em Campo Alegre, é parada obrigatória na Cidade da Ovelha. Sempre que passo pela região não deixo de almoçar ali e nesta viagem não foi diferente. O restaurante serve uma carne espetacular, é só sentar e pedir o churrasco de ovelha. O preço por pessoa fica em torno de R$40.



História das bikes

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

O Museu da Bicicleta em Joinville é um parque de diversões para quem curte bike. Lá se encontram desde bicicletas de toda parte do mundo e todas as épocas até uma réplica do personagem do filme ET. O local funciona de terça a domingo das 10h às 16h.



Canoagem

Foto: Rodrigo Philipps / Agencia RBS

Em Jaraguá do Sul, para quem curte aventura, indico experimentar a canoagem pelos rios da região, mas só com pessoas experientes para orientar, não faça isso sozinho. Conheço o Clube de Canoagem Kentucky, que fica no bairro Czerniewicz. A rapaziada é muito animada e pronta para receber novos entusiastas do esporte.



Números criativos

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

No Centro Histórico de São Francisco do Sul, os moradores são cuidadosos e se preocupam com cada detalhe das casas. Os números das residências são feitos em ladrilhos decorados, que agregam mais beleza ao cenário de casas coloridas.



