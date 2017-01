Confira quem são os 10 primeiros colocados no vestibular da UFSC 2017

Acesso à universidade 10/01/2017 | 10h51 Atualizada em

Os dez primeiro colocados no Vestibular 2017 da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), cujo resultado foi divulgado na manhã desta terça-feira, são catarinenses. Nove deles vão cursar Medicina (que teve concorrência de 215 candidatos/vaga) e, quem foge à regra, é o nono lugar, que escolheu Química. Florianópolis, São José, Joinville, Jaraguá do Sul, Criciúma e Siderópolis são as cidades de origem dos melhores vestibulandos da federal catarinense.

A predominância tanto de estudantes catarinenses, quanto pelo curso da Saúde também acontece na classificação oriunda de escolas públicas. Os três primeiros colocados, Florianópolis e São Bento de Sul, serão calouros de Medicina.

Veja quem são os dez primeiros colocados na classificação geral:

1) Ian Novy Quadros — Medicina — Florianópolis;

2) Renan Vítor Batalha — Medicina — Jaraguá do Sul;

3) Catarina Kin Masukawa de Souza — Medicina — Florianópolis;

4) Júlia Bartelli — Medicina — Joinville;

5) Bruno Leite Goulart — Medicina — Florianópolis;

6) Sara Rizzatti Marques — Medicina — Criciúma;

7) Betina Bopp Rocha — Medicina — São José;

8) Vítor Dolzan Garcia — Química — São José;

9) Kamille Feltrin Ronsoni — Medicina — Siderópolis;

10) Julio Melão Cordeiro — Medicina — Florianópolis.

Veja quem são os três primeiros colocados de escola pública:

1) Julio Melão Cordeiro — Medicina — Florianópolis — não concluiu em SC;

2) Gabriela de Souza Silva — Medicina — Florianópolis — EEB Professor José Rodrigues Lopes;

3) Julia Sadowski — Medicina — São Bento do Sul — EEM Professor Roberto Grant.



Fonte: Coperve/UFSC