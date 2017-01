Confira lojas que estão com liquidação em Santa Catarina

Pechincha 05/01/2017 | 04h02 Atualizada em

Quem conseguiu guardar um dinheiro para janeiro pode aproveitar as tradicionais promoções do varejo feitas para acabar com o estoque que sobrou do Natal. Com descontos que chegam a 80%, as liquidações podem significar economia e finalmente trocar aquele eletrodoméstico estragado. Porém, especialistas alertam para ter cuidado para não começar o ano endividado ou cair em ciladas.



O gerente-geral da Federação das CDLs de Santa Catarina, Ademir Ruschel, lembra que essas promoções já são tradicionais e começaram principalmente com redes de eletrodomésticos, mas observa novas adesões neste ano:



— Outros segmentos estão muito fortes com essas liquidações, como o de confecções. O que isso pode dizer é que as vendas em dezembro talvez não foram tão boas e há necessidade de repor estoques e fazer girar o capital, por isso estão intensificadas as promoções.



Mas cuidado redobrado na hora de abrir a carteira, alerta a coach de finanças Marlise Alves Teixeira. Para ela, os bons descontos valem a pena para quem esperou passar as festas de fim de ano para comprar um produto, porém, essa queima de estoque é uma tentação para os mais consumistas.



— Mesmo quem tem ou não dinheiro e é impulsivo vai passar por uma loja, ver uma promoção e vai querer comprar. O grande vilão nesse caso é a compra por impulso.



Por isso, é importante comparar preços, calcular os juros, analisar se cabe no orçamento familiar e fazer a pergunta essencial antes de qualquer compra: "eu realmente preciso disso?".



Também é importante lembrar que o início do ano é salgado com muitos gastos como IPVA, IPTU, matrícula e compra de material escolar. Se não sobrou do 13º e não há reservas, é bom esperar mais um pouco para encher o carrinho.



Segundo o diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), economista Roberto Vertamatti, as famílias precisam ter um forte controle e não fazer gastos eventuais muito grandes para não comprometer o resto do ano. Ele estima que os gastos de início de ano podem representar de 20 a 25% das despesas totais de uma família de quatro pessoas durante o ano.



De olho em algumas redes com ofertas



Magazine Luiza

Todas as lojas em Santa Catarina irão abrir às 6h nesta sexta-feira (6) para a Liquidação Fantástica. O site da rede fechará na madrugada do dia 6 e não estará ativo enquanto houver filas nas lojas. Nas redes sociais, quem quiser ser avisado sobre a liquidação, basta usar a hashtag #LuMeAvisa, e todos os comentários e menções serão respondidos com o link para realizar compras com os descontos especiais da Liquidação Fantástica no site. Todos os departamentos da loja estarão em promoção, com descontos que chegarão a 70%. Neste dia os clientes são responsáveis pelo transporte dos itens adquiridos.

Havan

A loja de departamentos Havan está com a campanha Liquida Tudo. Todas as 94 lojas da rede estão com descontos até 31 de janeiro em produtos de confecção, cama, mesa e banho, eletrodomésticos e utilidade doméstica. A cada semana um desses setores da loja estará em liquidação e todos os artigos em promoção poderão ser parcelados em até 10 vezes, sem entrada e sem juros, no cartão da loja e nos cartões de crédito.

Berlanda

Realizará nesta sexta-feira (6) o Liquida Berlanda, que mobiliza todas as lojas de móveis e eletroportáteis da rede em SC. Os descontos variam entre 10% e 70%.

Koerich

Está com a ação do Portas Abertas, que que teve início depois do Natal e, a princípio, segue até o próximo final de semana, dia 7 de janeiro. Os descontos são progressivos e variados, dependendo da linha de produtos, e podem chegar a 50%.



Ricardo Eletro

Realiza o Megassaldão Ricardo Eletro, até dia 9 de janeiro. Todas as lojas da rede estarão em promoção e todas as categorias terão condições especiais, incluindo itens do mostruário. Os produtos terão até 80% de desconto. Promoções tanto no site como nas lojas físicas.

Americanas

Nas lojas físicas há promoções, porém só vão até esta quinta-feira. Um dos produtos que estão em oferta é o Xbox One 500GB que de R$ 2499 está sendo vendido por R$ 1599, o que representa 36% de desconto. No site há descontos que podem chegar a 70%, caso o pagamento seja em boleto.

Casas Bahia

Liquidação Poderosa traz ofertas em diversos itens, sendo que todos os produtos da loja podem ser pagos em até 14 vezes sem juros no cartão da bandeira. Quem optar pela compra com o carnê Casas Bahia poderá, ainda, parcelar em até 18 vezes. Promoção segue até quando durarem os estoques.

Colombo

Lojas têm a Liquidação Bombástica que começa nesta quinta-feira e segue até sábado. São descontos em produtos de todos os departamentos e linhas, inclusive produtos novos com preços especiais do fabricante.

Ponto Frio

Realiza a Liquidação Grandes Marcas com condições diferenciadas de pagamento. Os clientes que comprarem com o cartão da loja podem parcelar em até 16 vezes sem juros. Ofertas seguem até quando durarem os estoques.

C&A

Todas as unidades da rede participam do Liquida Verão, que oferece peças da estação com descontos de até 60%.

Floripa Shopping

As promoções chegam a oferecer 70% de desconto. São mais de 20 lojas com liquidações em vestuário, calçados, artigos esportivos, perfumaria, maquiagem, enxoval e produtos para o lar. Também há material escolar com descontos de até 15%.

Beiramar Shopping

Algumas lojas estão com promoções com descontos que giram em torno de 50%. As promoções não são coordenadas pelo shopping, por isso cada loja define os descontos e até quando vão as promoções. Também há material escolar com descontos de mais de 30%.

Shopping Iguatemi

O shopping realiza a sua tradicional liquidação nas lojas no mês de fevereiro, quando as lojas realizam a queima de estoque do verão. A data ainda está em definição. Atualmente alguns lojistas realizam liquidação como M Officer, Zara, Luigi Bertoldi e Mundo Verde.



Continente Shopping

Lojas como World Tenis, Zara, Beagle, In Love, Tng, Óticas Diniz, Polo Wear, Damyller, Luz da Lua, Intimissimi, Le Lis Blanc, Mmartan, Dudalina, The Body Shop, The Beauty Box e Enzo Milano estão com promoções. Em alguns casos os descontos chegam a 60%. O próprio shopping realizará uma liquidação geral em fevereiro, mas ainda sem data confirmada.

Shopping Itaguaçu

Várias lojas estão com liquidações. Algumas lojas de vestuários oferecem descontos de até 60%. As promoções não são coordenadas pelo shopping, por isso cada loja define os descontos e até quando vão as promoções.

