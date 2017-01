Confira como foi o lançamento do campeonato Catarinense

Campeonato Estadual de SC 23/01/2017 | 13h14 Atualizada em

Começou às 14h30min desta segunda-feira a coletiva de imprensa que detalha todas as ações do Campeonato Catarinense 2017. Acompanhe a cobertura ao vivo pelo Twitter do Esportes DC:



Depois da coletiva, no DC Esportes, você pode conferir entrevistas ao vivo com os dirigentes esportivos, via Facebook. Pelo Instagram, também serão feitas intervenções ao vivo.



O evento terá um espaço para homenagens e momentos de inspiração, a partir dos acontecimentos recentes que mexeram com o esporte catarinense e atraíram olhares do mundo todo.

A cerimônia será apresentada por comunicadores da RBS TV. Suyanne Quevedo conduzirá a primeira parte, com discursos e homenagens e, na sequência, Cleiton Cesar, a voz oficial das narrações da competição na televisão, vai comandar a coletiva de imprensa com os presidentes e representantes dos dez clubes que disputam a taça.

O evento de lançamento do Campeonato Catarinense é uma realização da RBS TV em parceria com a Federação Catarinense de Futebol e a Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina, com apoio da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert) e da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB/SC), que sediou o evento.