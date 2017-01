Confira como foi a primeira rodada do Campeontato Catarinense

Futebol em SC 30/01/2017 | 14h28 Atualizada em

CRICIÚMA 0 X 1 AVAÍ

O Campeonato Catarinense começou com um clássico. Criciúma x Avaí, no sábado, no Heriberto Hülse. E quem levou a melhor foi o Avaí. Com esse gol do Denilson, o Leão venceu por 1 a 0. O primeiro gol do Estadual de 2017...



Um gol normal, digamos...



Denílson abre o placar no Heriberto Hülse: Criciúma 0x1 Avaí pic.twitter.com/8P1OsrYIG1 ¿ Goleada Info (@goleada_info) 28 de janeiro de 2017

Mas o que falar dessa comemoração?



FIGUEIRENSE 1 X 2 BRUSQUE

Ainda no sábado, o Figueirense recebeu o Brusque no Orlando Scarpelli. E a torcida do Alvinegro estranhou o excesso de precaução do técnico Marquinhos Santos, que escalou três zagueiros na estreia do time dentro de casa!



Foto: Reprodução / Twitter / Figueirense Futebol Clube

E deu ruim pro Figueirense! Olha só a categoria do Assis para cobrar o pênalti e fazer o gol da vitória do Brusque por 2 a 1, de virada, em pleno Scarpelli.



Assis, de pênalti, virou: Figueirense 1x2 Brusquepic.twitter.com/C5tcN4HU9a ¿ Goleada Info (@goleada_info) 28 de janeiro de 2017

Assim fica difícil de explicar, né, professor!?

- É difícil. Entendo o torcedor, de se mobilizar contra, mas nós também não gostamos da situação, e o treinador é quem paga o primeiro pato - Marquinhos Santos, Técnico do Figueira

BARROSO 2 X 2 JOINVILLE

Aí no domingo foi a vez de Barroso e Joinville entrar em campo. O time de Itajaí não jogava a Primeira Divisão do Estado desde 1971. O JEC luta para encerrar um jejum desde 2001 sem o título.

Mas nada disso era importante. Importante era falar sobre o campo de gramado sintético do Barroso.



No PFC passa Almirante Barroso x Joinville num campo de pelada mas não passa o Bangu. Prefiro ver Loco Abreu do que Lúcio Flávio. pic.twitter.com/n03rf5zhZn ¿ Fernando Lôpo (@fernandolopo) 29 de janeiro de 2017

o campo do Almirante Barroso tem as marcações de 4 campos de society dentro do campo de futebol normal, só faltou 2 de vôlei e basquete ¿ jaguara (@jafuihetero) 29 de janeiro de 2017

esse campo do Almirante Barroso é um inception de campo de futebol ¿ Júlio (@jagutheil) 29 de janeiro de 2017

Com a bola rolando, o destaque foi o Aldair, do JEC. Ele fez um gol e deu uma assistência, mas não evitou o empate por 2 a 2.

Que homem esse Aldair heim, 1 gol, 1 assistência e 1 chevett ¿¿¿¿ ¿ Paulinho (@paulinho_Jec) 29 de janeiro de 2017

METROPOLITANO 0 X 0 TUBARÃO

Em Blumenau, o Metropolitano recebeu o Tubarão em um jogo que só terminou em 0 a 0 porque o time visitante tinha um paredão no gol. Thiago Cristian teve um pênalti para garantir a vitória do Metrô, mas...



33 min: DEFEEEEEEEEEENDEU JANDREI!!!!!!!!!!!!!! Thiago Cristian cobra pênalti e Jandrei faz grande defesa!!! pic.twitter.com/DmvPFMf4l9 ¿ CA Tubarão (@catubarao) 29 de janeiro de 2017

CHAPECOENSE 2 X 1 INTER DE LAGES

Em Chapecó, a Chapecoense recebeu o Inter de Lages e venceu por 2 a 1. Niltinho e Wellington Paulista fizeram os gols da Chape, mas o destaque mesmo foi o atacante Rossi, que deu essa assistência (abaixo) e ainda deu o passe que originou o segundo gol!



Niltinho recebe de Rossi e faz: Chapecoense 1x0 Inter de Lagespic.twitter.com/Ik70qUs4UJ ¿ Goleada Info (@goleada_info) 29 de janeiro de 2017

E o gol de honra do Leão Baio foi marcado por Enercino, o Tio Nerça. Olha só que beleza...



Foto: Luiz Henrique / F.F.C

