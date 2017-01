Condolências por morte de Soares reforçam elo entre Brasil e Portugal, diz Temer

Diplomacia 10/01/2017 | 11h30

O presidente Michel Temer (PMDB) fez uma breve declaração após se encontrar com o presidente de Portugal, Marcelo Rabelo de Sousa, em Lisboa, onde vai participar do funeral do ex-presidente português Mário Soares.

Temer falou que se reuniu com o mandatário português para reforçar a ligação entre os dois países, consolidada, segundo ele, por Soares.

— Ao trazer as condolências, esse nosso gesto visa reforçar a ligação entre Brasil e Portugal enaltecida ao longo do tempo pela figura exponencial, mais do que portuguesa, mas internacional do grande português Mário Soares — disse o presidente brasileiro no Palácio de Belém, sede do governo de Portugal

Temer destacou que Mário Soares fez "as mais grandes amizades" no Brasil, destacando a relação com o ex-presidente José Sarney, que integra a comitiva brasileira em Portugal. O presidente brasileiro também transmitiu as condolências do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Na entrada do Palácio de Belém, sede do governo português, um grupo de brasileiros que vive em Portugal protestava contra Temer, informou a TV estatal local RTP, que não deu detalhes sobre o número de manifestantes.

Enterro

Após a reunião, Temer e Rebelo de Sousa se reuniram a outros líderes e chefes de Estado e se encaminharam ao Mosteiro dos Jerônimos, local do velório de Soares, para participarem das últimas homenagens fúnebres ao ex-presidente português.

O enterro de Soares está previsto para começar por volta das 15h (horário local), no Cemitério dos Prazeres, restrito aos familiares.

Temer chegou a Lisboa por volta das 3h da manhã e deve retornar ao Brasil ainda na tarde desta terça-feira, por volta das 15h.