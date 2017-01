Conclusão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú depende de aprovação de aditivo de R$ 17 mi

Obra 16/01/2017 | 06h44 Atualizada em

A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte aguarda parecer técnico e jurídico para aprovar um aditivo de R$ 17 milhões para a obra do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. O valor foi solicitado pela construtora Salver no mês passado, junto com uma extensão de prazo para entrega da empreitada, que deveria ocorrer em fevereiro.



Com o aditivo, o custo da obra salta de R$ 89 milhões para R$ 106 milhões _ isso sem contar o entorno e o mobiliário.O novo secretario de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan (PSDB), que toma posse amanhã, ainda não sabe de onde tirar esse recurso. Mas afirma que a obra é prioritária e não pode parar.



O mais provável é que o custo extra seja bancado pelo Governo do Estado, mas Pavan quer discutir a possibilidade de a prefeitura de Balneário Camboriú dividir a conta.



O secretário diz que o aditivo é resultado de ¿erros de cálculos¿. A quantidade de ferro orçada para a obra, por exemplo, estaria 300 toneladas abaixo do necessário. Também segue em discussão a possibilidade de ampliar o salão principal de eventos. Pavan afirma que ¿outras alterações¿ no projeto também são avaliadas.



O aditivo de prazo estende para novembro a entrega da obra.



Em dia



Um dos problemas que envolvem a obra do Centro de Eventos, ao menos, parece estar resolvido. Depois de um longo período enviando recursos a conta-gotas, o governo federal depositou no início do mês R$ 12 milhões. Ao todo, R$ 34 milhões dos R$ 55 milhões empenhados na obra por Brasília já entraram na conta.



A obra também tem custos divididos entre Estado e município.