Compromisso dos EUA com OTAN é 'inquebrantável', diz chefe do Pentágono

Washington 23/01/2017 | 21h39

O secretário americano de Defesa, James Mattis, afirmou nesta segunda-feira, durante uma conversa com seu colega britânico, Michael Fallon, que o compromisso dos Estados Unidos com a Otan é "inquebrantável".

"O ministro Mattis insistiu no fato de que Estados Unidos e Reino Unido gozarão sempre de uma relação excepcionalmente próxima, visível em nossos vínculos em matéria de defesa, que são a base da segurança americana", revelou o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis. "Insistiu também no compromisso inquebrantável dos Estados Unidos com a Otan".

A chefe de governo britânico, Theresa May, será na sexta-feira o primeiro dirigente estrangeiro a se reunir com o presidente americano, Donald Trump, uma semana após sua posse.

elm/sha/lr