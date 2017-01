Comissão vai discutir forma de atuação da guarda armada em Itajaí

Projeto 12/01/2017 | 10h21 Atualizada em

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itajaí

Um Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com representantes das polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar, além da Marinha, Corpo de Bombeiros e Judiciário, é a aposta da Secretaria de Segurança Pública de Itajaí para enfrentar a violência. A primeira reunião do grupo ocorreu ontem, na delegacia da PF. A ideia é elaborar um plano municipal de segurança e, em especial, cumprir a meta do governo Volnei Morastoni (PMDB) de tirar do papel o projeto da guarda armada.



O secretário de Segurança, Francisco José da Silva, diz que o grupo vai decidir em conjunto o melhor modelo de atuação para a guarda.



Adiada pelo custo



Em 2014, quando a lei que cria a guarda armada em Itajaí foi sancionada pelo ex-prefeito Jandir Bellini (PP), a previsão era começar com 120 agentes, com um custo inicial de implantação de R$ 5 milhões, mais R$ 1 milhão por mês para manutenção. O preço alto fez a administração anterior recuar do projeto.



Volnei Morastoni disse em campanha que pensa em uma guarda enxuta, com prioridade de atuação nos bairros _ em especial os mais afastados, onde o policiamento é ínfimo.



De acordo com o secretário de Segurança, entretanto, a estimativa de custos só será possível após a definição do formato.



Experiência



É um projeto de ampla aprovação popular. O apelo é forte, e colocar mais agentes nas ruas parece uma boa solução. Entretanto, a experiência de outras cidades, como Balneário Camboriú, ainda não conseguiu comprovar a efetividade da guarda _ até porque há limitações na atuação.Nessa proposta, será valiosa a experiência de nomes como o do comandante do 1º Batalhão da PM, coronel Ronaldo Oliveira, que participou da formação da guarda municipal de Balneário. Se não abre mão de instituir a guarda, apesar da crise de arrecadação, faz bem o prefeito em abrir o espaço para discussão.