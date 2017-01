Comércio de SC deve perder em R$ 1,18 bilhão com feriados

EM 2017 04/01/2017 | 10h17 Atualizada em

Com nove folgas nacionais ao longo dos próximos 12 meses, 2017 terá mais feriados prolongados dos últimos 10 anos. Boa notícia para os trabalhadores, ruim para a economia. Somente em SC, setores do comércio calculam perda de aproximadamente R$ 1,18 bilhão no faturamento. No entanto, setores de turismo, lazer, gastronomia e serviços podem ser beneficiados com as datas estendidas.



A redução, será de até 8% na renda do comércio catarinense. Isso acontece, conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis (CDL), pois com o fechamento das portas do comércio de rua em dias úteis, os consumidores tendem a direcionar suas comprar aos shoppings. E, apesar do maior fluxo, esses estabelecimentos ficam comprometidos com custos de horas extras e outros encargos que refletem na lucratividade das empresas.

Além dos feriados nacionais e um municipal, estão programados cinco pontos facultativos - sem contar os 11 dias úteis em que há possibilidade de prolongamento do feriado.

Confira a lista dos feriados e pontos facultativos em 2017

1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal – feriado nacional;

27 e 28 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval – pontos facultativos;

1º de março (quarta-feira): Cinzas – ponto facultativo até 14 horas;

23 de março (quinta-feira): Aniversário de Florianópolis – feriado municipal;

14 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo – feriado nacional;

21 de abril (sexta-feira): Tiradentes – feriado nacional;

1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho – feriado nacional;

15 de junho (quinta-feira): Corpus Christi – ponto facultativo;

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil – feriado nacional;

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional;

28 de outubro (sábado): Dia do Servidor Público – ponto facultativo;

2 de novembro (quinta-feira): Finados – feriado nacional;

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República – feriado nacional;

25 de dezembro (segunda-feira): Natal – feriado nacional.

