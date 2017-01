Combates em torno de base aérea síria deixam 30 mortos

Beirute 19/01/2017 | 18h16

Violentos combates em torno da base aérea de Tayfur, no centro da Síria, mataram nesta quinta-feira 18 jihadistas e 12 combatentes pró-regime, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O grupo Estado Islâmico (EI) tenta há semanas conquistar a base aérea de Tayfur, na província de Homs, visando impedir o acesso das forças do regime à estrada para as cidades de Palmira e Homs.

Segundo o OSDH, intensos combates ocorrem nesta quinta-feira na zona, em meio aos ataques aéreos da aviação síria e de seu aliado russo.

"Doze combatentes do regime morreram, incluindo sete em um ataque suicida", informou à AFP o diretor do OSDH Rami Abdel Rahmane, precisando que 18 jihadistas também caíram nos combates.

O EI recapturou Palmira no dia 11 de dezembro, após as forças do regime retomarem esta cidade Patrimônio Mundial da Humanidade com o apoio de tropas russas.

