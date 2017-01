Comando da PM quer instalar companhia aérea em Balneário Camboriú até a próxima temporada

Segurança 06/01/2017 | 10h25 Atualizada em

A meta do comandante Geral da Polícia Militar no Estado, Paulo Henrique Hemm, é garantir até a próxima temporada a instalação da 3ª Companhia de Aviação em Balneário Camboriú. Segundo ele, as tratativas estão avançadas _ a ideia é financiar a compra de um helicóptero através de termos de ajuste de conduta (TACs) firmados pelo Ministério Público.



Além das operações de segurança, as equipes que trabalham nas aeronaves da PM são preparadas para atuar em socorro e resgate, o que torna a vinda de um helicóptero para a região ainda mais interessante.



A criação da Companhia de Aviação veio à tona durante visita do comandante e do secretário de Estado de Segurança Pública, César Grubba, ao 12º Batalhão da PM, em Balneário, esta semana. Vieram inspecionar o andamento da Operação Veraneio.



Hemm reconheceu que dois crimes graves na virada de ano, nas duas cidades que mais recebem turistas no Estado (Florianópolis e Balneário Camboriú) preocuparam a cúpula de segurança. Mas foi sucinto:



_ Não há efetivo para manter em todas as ruas. Buscamos estar onde entendemos que a polícia tem que estar.



O secretário César Grubba não concedeu entrevista.