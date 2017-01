Com três volantes, Metropolitano recebe o Tubarão na estreia do Campeonato Catarinense

Futebol 29/01/2017 | 16h11

A bola começa a rolar para valer para o Metropolitano neste domingo. O time de Blumenau estreia no Campeonato Catarinense contra o Tubarão, às 17h, no Estádio do Sesi. A partida marca a volta do clube ao estádio da cidade em um jogo válido pelo Estadual depois de um intervalo de 653 dias – o último jogo do Metrô no Sesi em uma partida pelo Catarinense ocorreu em 18 de abril de 2015.

O técnico Cear Paulista planeja utilizar uma formação com três volante no meio-campo, da mesma forma com que o começou o jogo-treino contra o Brusque, oportunidade em que não sofreu gol.

O Tubarão, por sua vez, vem a Blumenau considerada como uma das apostas para surpreender no Estadual, depois de vencer o Internacional, de Porto Alegre, na pré-temporada, manter parte do elenco que foi vice-campeão da Série B do Catarinense em 2015 e se reforçar com atletas experientes como o atacante colombiano Rentería (ex-Inter, Santos, entre outros) e o volante Ricardo Conceição (ex-Santo André-SP).

Confira a seguir, detalhes do confronto entre Metropolitano e Tubarão.