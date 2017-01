Com time alternativo, Avaí perde para o Londrina na Ressacada

Primeira Liga 31/01/2017 | 20h56 Atualizada em

Claudinei Oliveira já havia avisado que entraria em campo com o Londrina, pela segunda rodada da Primeira Liga, com uma equipe alternativa. E assim o fez. Nesta terça-feira, na Ressacada, na derrota por 1 a 0, o treinador do Avaí escalou reservas, claramente priorizando o Campeonato Catarinense, onde o Leão tem compromisso quinta-feira, às 21h, contra o Metropolitano. O jogo será em Florianópolis.

O resultado foi ruim para as pretensões do time da Capital na competição, já que na rodada de estreia o Leão foi derrotado pelo Paraná. O próximo jogo no torneio nacional será apenas no dia 1º de março, contra o Figueirense. O segundo clássico do ano será no Scarpelli, às 19h30min.

Se o placar não foi nada favorável, o duelo serviu para o treinador Claudinei Oliveira observar suas peças de reposição em ação. Serviu também para o torcedor do Leão ver a estreia do goleiro Douglas Friedrich, contratado para ser o substituto de Renan, um dos destaques do Avaí em 2016.

Ele começou nervoso, titubeando em algumas defesas, mas depois se redimiu e chegou a salvar um cabeceio de Celsinho, no primeiro tempo, que tinha endereço certo. Na segunda etapa, Safira também teve a sua oportunidade de marcar, e, outra vez, Douglas fechou o gol avaiano. Mas, aos 44, o goleiro avaiano não teve a mesma sorte. Safira aproveitou cruzamento de Júlio Pacato, pela direita, mergulhou e mandou de cabeça para o fundo da rede avaiana.

- Guerreamos, sentimos um pouco a falta de ritmo, mas não tem que lamentar, o nosso foco é no catarinense na quinta-feira, disse o lateral João Paulo após o jogo.



FICHA TÉCNICA

AVAÍ (0)

Douglas; Léo, Salazar, Mauricio, João Paulo, Ferdinando (C), Lucas de Sá, Caio César, Gustavo Santos (Marcelinho), Santarém (Júnior Dutra) e Vitor (Iury)

Técnico: Claudinei Oliveira

LONDRINA (1)

Alan; Igor Bosel, Luizão, Matheus e Igor Miranda; França, Germano (Júlio Pacato), Rafael Gava (Marcinho) e Celsinho, Lucas Machado (Welisson) e Safira.

Técnico: Cláudio Tencati

Gol: Safira, aos 44 do segundo tempo (L)

Cartões amarelos: Lucas de Sá, Caio César, Ferdinando (A); Lucas Machado, Igor Miranda (L)

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Mauricio Penna (trio do RS).

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Público total: 1.637

Renda: R$ 19.182

