Com tempo firme, domingo será de temperaturas altas em SC

Previsão 15/01/2017

O calor que chegou no Estado no início do mês parece não querer ir embora. E se depender da previsão dos meteorologistas, o domingo será outro dia de temperaturas altas em Santa Catarina. Em cidades do Norte e da Grande Florianópolis as máximas se aproximam dos 31ºC. Já no Oeste, onde o dia será mais abafado, os termômetros podem passar dos 35ºC.

Conforme a central de meteorologia da Epagri/Ciram, o dia segue com céu claro e nuvens na maior das cidades. E mesmo com um dia abafado, as chances de pancadas de chuva são muito pequenas.

Veja a previsão do tempo para este domingo, segundo a Epagri/Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

PLANALTO NORTE: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

