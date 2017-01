Com homologação da delação da Odebrecht, Cármen Lúcia dá um recado político 

Opinião 30/01/2017 | 10h46 Atualizada em

Ao homologar as delações dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht antes da escolha do novo relator da Lava-Jato, a ministra Cármen Lúcia tomou uma decisão jurídica com um explícito recado político: se depender da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a sangria da operação não será estancada.



Mais do que avalizar a Procuradoria-Geral da República (PGR) a utilizar os depoimentos dos delatores para pedidos de abertura de inquéritos contra a cúpula da política nacional, Cármen Lúcia dá uma resposta aos milhões de brasileiros que olham desconfiados o futuro da Lava-Jato desde a morte do antigo relator do caso, Teori Zavascki, em um acidente aéreo no litoral fluminense. Dentro do limite da lei, já que houve um pedido de urgência da PGR e o recesso do STF lhe permitia homologar as delações até terça-feira, a ministra fez sua parte. Vai definir a escolha do novo relator com essa etapa da discussão encerrada. A decisão fortalece a magistrada como liderança nacional em ascensão.

Com um arranhão na imagem depois de liderar o acordo que manteve Renan Calheiros (PMDB-AL) na presidência do Senado, Cármen Lúcia tenta deixar claro que não está no mesmo time do peemedebista e de outros réus ou investigados na Lava-Jato. Suas possíveis pretensões políticas já provocam comentários curiosos e críticos em Brasília.



Na prática, Cármen Lúcia não chega a acelerar a operação, mas evita um atraso que agradaria Palácio do Planalto, governadores e ex-governadores, deputados, senadores, empresários, lobistas e doleiros, enfim, toda a fauna envolvida no petrolão e suas ramificações.



Com a homologação, o STF destrava o trabalho dos procuradores, que temiam viver uma eterna espera sobre o futuro das delações. Aliás, por isso, parece adequada a posição de manter os sigilos dos depoimentos, uma vez que levas de pedidos de busca e apreensão serão feitos nas próximas semanas. Definida a homologação da delação do fim do mundo, o país agora aguarda o nome do próximo relator da Lava-Jato. Ao colega que assumirá os processos, Cármen Lúcia também deixou um recado: a partir de agora é tudo com você.



