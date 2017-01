Com enorme cratera, cabeceira de ponte corre risco de ceder na BR-282, em Rancho Queimado

Alerta na estrada 02/01/2017 | 19h08 Atualizada em

A cabeceira da ponte sobre o Rio Bonito, no Km 68,5 da BR-282, em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, corre risco de ceder caso volte a chover forte na região. Parte do acostamento, entre a pista e a mureta, caiu abrindo uma enorme cratera. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que os motoristas redobrem a atenção, diminuam a velocidade e, se possível, evitem passar pelo trecho, principalmente veículos de carga.



As rotas alternativas passam pela BR-470, no Vale do Itajaí, e pela BR-101, no litoral do estado. Se chover forte nas próximas horas, não está descartada a interrupção parcial ou total da rodovia que, por enquanto, tem trânsito fluindo nos dois sentidos, mas com desvio lateral para evitar sobrecarga de peso no local em que o asfalto cedeu.

Foto: PRF / Divulgação

Segundo a PRF, o local está sinalizado. Nesta segunda-feira, engenheiros estiveram na rodovia e confirmaram a gravidade da situação. A PRF alerta ainda que, em caso de interrupção da rodovia, os veículos longos não terão espaço para fazer o retorno nas proximidades da ponte, devido à pista estreita.

Foto: PRF / Divulgação