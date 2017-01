Com dúvidas no gol, Chapecoense viaja nesta terça-feira para Tubarão

Estadual 31/01/2017 | 15h26 Atualizada em

De olho na segunda vitória no Campeonato Catarinense, a Chapecoense já viaja rumo a Tubarão nesta terça-feira. A lista de convocação liberada pelo clube aponta os mesmos atletas que estiveram na primeira rodada do Estadual, mas ainda há dúvidas sobre qual goleiro começa a partida.

O técnico Vagner Mancini confirmou que os titulares serão os mesmos da primeira rodada do Catarinense, como já havia adiantado após o jogo contra o Inter de Lages. O que o treinador disse não saber ainda é se o jogo terá Artur Moraes ou Elias defendendo.

- Eu vou sentar com o Artur e Elias e conversar sobre quem vai sair jogando. [...] Eu tenho uma equipe de trabalho aonde todos são ouvidos, mas a decisão será sempre minha – disse Mancini.

O treinador também não descartou a possibilidade dos dois goleiros jogarem mais jogos ainda para que ele decida quem será o titular definitivo.

- Eu vejo Elias melhor em alguns aspectos e o Artur com alguns aspectos favoráveis. Os dois atletas são de alto nível, por isso fica difícil tomar a decisão – complementa.

Das três partidas que o Verdão disputou até agora, cada goleiro jogou um jogo e meio. Artur Moraes levou dois gols, um no primeiro tempo do amistoso contra o Palmeiras, no dia 21, e outro na vitória sobre o Inter de Lages, no domingo. Já Elias levou um gol, também no amistoso contra o Palmeiras, uma vez que pela Primeira Liga, contra o JEC, o time ficou no 0 a 0.

Antes de embarcar, o Verdão treinou pela manhã no centro de treinamentos do clube. Os atletas realizam inicialmente um treino leve, com bola parada, e, na sequência, treinamento tático.

No meio da tarde desta terça-feira a Chapecoense embarca rumo a Florianópolis. Após chegar à capital catarinense de avião, o elenco viaja de ônibus para Tubarão, cidade do adversário, aonde chega no fim do dia. Essa será a primeira viagem do elenco principal desde o acidente aéreo do ano passado.

Na quarta-feira, o dia será de descanso e palestras antes do jogo, às 19h30, no Estádio Domingos Silveira Gonzales. Após a partida o time volta a Florianópolis e retorna para Chapecó na quinta-feira.

Com a vitória na primeira rodada por 2 a 1, a Chapecoense hoje divide a liderança com o Brusque no Estadual, enquanto o Peixe é sexto colocado, juntamente com o Metropolitano.

Prováveis titulares da Chapecoense

Artur Moraes (ou Elias), João Pedro, Douglas Grolli, Fabricio Bruno e Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto e Nenén; Niltinho, Rossi e Wellington Paulista.

Técnico: Vagner Mancini



