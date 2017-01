Com discrição e presença de Cármen Lúcia, corpo de Teori Zavascki chega ao RS 

Velório e sepultamento 21/01/2017 | 10h24 Atualizada em

A discrição que marcou a passagem de Teori Zavascki pelo Supremo Tribunal Federal (STF) também deu o tom à chegada de seu corpo ao Rio Grande do Sul neste sábado. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na base de Canoas às 7h20min, longe de fotógrafos e repórteres. A aterrissagem foi acompanhada de perto apenas por pessoas próximas ao ministro, como familiares e a presidente da Corte, Cármen Lúcia. O magistrado, que falava "através dos autos" e não em frente às câmeras, morreu na quinta-feira, em um acidente aéreo em Paraty (RJ).

Da cidade da Região Metropolitana, um cortejo partiu rumo a Porto Alegre às 7h55min. Cerca de 25 minutos depois, chegou à sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), onde teve início o velório. As primeiras duas horas seriam reservadas à família e aos amigos — mais tarde, o plenário seria liberado para acesso do público.

A escolha do local se deu pelo fato de Teori ter ingressado na magistratura justamente como desembargador do TRF4, ocupando uma vaga destinada a advogados. E, quando foi presidente do tribunal (2001-2003), inaugurou o prédio onde hoje é velado, na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, em frente ao Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.

O entorno da sede, nesta manhã, reúne jornalistas de veículos locais e nacionais. São esperadas presenças de autoridades como, além da ministra Cármen Lúcia, o presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Por volta das 10h15min, já haviam chegado ao local o juiz federal Sérgio Moro, o vice-presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, o diretor da Faculdade de Direito da UFRGS, Danilo Knijnik, e os desembargadores João Pedro Gebran Neto e Fernando Quadros.

Integrantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia que estão no Estado para participar do Fórum Social das Resistências, ao saberem que o velório seria na Capital, decidiram ir para a frente do TRF4. Eles têm a expectativa de entrar na cerimônia. Para Claubanir Alves Maia, o ministro foi um símbolo pela coragem e por prender "gente importante":

— É uma honra ter um homem como ele no Supremo. Quem vai substituí-lo deveria ser indicado pelos colegas.

O velório deve se estender até as 17h. O sepultamento está marcado para as 18h, no Cemitério Jardim da Paz, no bairro Agronomia.

