Com bom humor, Follmann inicia fisioterapia na Chapecoense

O goleiro Jackson Follmann iniciou nesta terça-feira sua fisioterapia na sede da Chapecoense. Ao lado do zagueiro Neto, Follmann começou a nova fase da recuperação com bom humor. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. O goleiro, que teve passagem pelo Grêmio, foi um dos três jogadores que sobreviveram ao acidente sofrido pela delegação em novembro — ao todo, foram 71 mortos e seis sobreviventes.

— Alguém tem uma perna direita para me emprestar? — brincou. Ainda na Colômbia, enquanto estava internado, Follmann teve parte da perna direita amputada. Apesar da impossibilidade de voltar a jogar, o goleiro trata a situação com alegria e garante que está pronto para uma nova etapa da vida neste ano "com o pé direito".

A fisioterapia é importante para que Follmann possa ficar de pé. Como ele tirou um osso e fez um enxerto no tornozelo esquerdo, precisa de um processo de adaptação. Ele também teria uma consulta com o dentista na terça, mas desmarcou por estar cansado.

À Folha, o fisioterapeuta Marcos Bilibio disse que o goleiro tenta ser positivo, apesar de alguns momentos de tristeza — a falta de independência incomoda.

— Em alguns momentos ele fica mais para baixo, reclama da falta de independência, diz que não consegue nem ir ao banheiro sozinho. Mas ele tem lidado muito bem, relembrando sempre que está vivo. Ele está bem positivo — declarou.

Follmann estará no Rio de Janeiro nesta quarta para ser homenageado, junto com Neto e Alan Ruschel, no amistoso entre Brasil e Colômbia no Engenhão.