Colisão entre caminhões mata dois na BR-282, no Oeste de SC

Xaxim 23/01/2017 | 07h33 Atualizada em

Um acidente na madrugada desta segunda-feira deixou ao menos duas pessoas mortas na BR-282 em Xaxim, no Oeste catarinense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão que trafegava no km 525,9 da rodovia perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e bateu contra uma outra caminhonete.

O socorro chegou a ser acionado, mas ambos motoristas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Segundo o Jornal Bom dia SC, as causas do acidente e a identidade das vítimas ainda não foram divulgadas.



