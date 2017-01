Coco, água e açúcar são os três ingredientes da Bala Dalva

Economia 16/01/2017 | 03h41 Atualizada em

Coco, água, açúcar. Desde 1946, a Bala Dalva é feita com esses mesmos três ingredientes. A história da empresa começou com Alberto Henrique Schütz, que trabalhava em uma fábrica de balas e resolveu abrir o próprio negócio, com uma receita criada por ele. O nome foi uma homenagem a uma das filhas.



Fábrica em Biguaçu fabrica as guloseimas feitas à base de coco e açúcar Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

Por 59 anos, a fábrica funcionou na Rua Almirante Lamego, espalhando cheiro de coco queimado pelas redondezas do centro de Florianópolis. Com a valorização imobiliária, mudou-se para uma pequena casa em Biguaçu. São quatro funcionários que se revezam para abrir os cocos, cozinhar a massa em tachos de cobre, espalhar sobre uma mesa, cortar e dispor nas máquinas de embalar. Pouca coisa mudou – como a embalagem, que passou ser feita com o auxílio de máquinas, e o cozimento a gás em vez de lenha.



Para que a bala não grude no papel, é adicionado um tipo de polvilho que contém traços de glúten, o único aditivo além dos três ingredientes da receita, garante Sérgio Schütz, neto do fundador. Atencioso, ele separa pequenas quantidades de bala sem o polvilho para os clientes celíacos.



Há 16 anos na direção da empresa, Schütz só criou o site da Bala Dalva neste ano. Com a página, também vieram as contas nas redes sociais e os novos produtos, como o bolo, feito em parceria com uma padaria da região. Ele também teve a ideia de um sorvete com a Amoratto, uma forma de driblar a queda nas vendas durante o verão.