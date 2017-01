Clubes de Santa Catarina apostam em veteranos para temporada 2017 /

Experiência 17/01/2017 | 07h15 Atualizada em

A presença de veteranos no futebol catarinense não é necessariamente uma novidade. Em 2005, Edmundo, o Animal, ressurgiu para o Brasil com a camisa do Figueirense, salvando o Alvinegro de um rebaixamento quase certo no Brasileiro. Mais recentemente, nomes consagrados como Marcelinho Paraíba, Aloísio, Ramon, Léo Moura, Sávio e Paulo Baier jogaram o Estadual, todos já perto da aposentadoria.

O Campeonato Catarinense de 2017 não vai ser diferente, com as dez equipes buscando jogadores experientes para mesclar com a juventude dos atletas que acabaram de sair das categorias de base. Um dos mais experientes desse ano será um velho conhecido do torcedor catarinense. Aos 37 anos, Schwenck é a esperança de gol do Barroso, de Itajaí. Conhecedor dos atalhos que levam à rede, o carioca diz que as melhorias na preparação física permitem uma maior longevidade às carreiras. Como exemplo, ele cita o lateral Zé Roberto, que, aos 42 anos, teve papel de destaque no título brasileiro do Palmeiras no ano passado.

— Hoje em dia, você tem a necessidade de ter essa experiência dentro de campo. Um time só de meninos não dá liga. Os veteranos conseguem passar essa tranquilidade para os garotos mostrarem o seu futebol — diz Schwenck.

Para o preparador físico Guilherme Weiss Freccia, que também é professor da Udesc e da Univali, a longevidade da carreira de um jogador depende de vários fatores, desde o histórico de lesões até a vida levada fora dos gramados. Via de regra, no entanto, ele afirma que atletas de três posições tendem a jogar por mais tempo: goleiros, laterais e meias.

Já atacantes e zagueiros costumam ter uma carreira mais curta. A explicação é a perda de força, que começa entre 25 e 30 anos de idade, em função da diminuição de secreções hormonais.

— Laterais e meias dependem mais da resistência cardio-pulmonar. Já atacantes e zagueiros necessitam mais da força para dar piques, por exemplo.

Em relação à preparação física de longo prazo, Freccia lembra que, no Brasil, essa preocupação teve início nos anos 1980 e hoje o país não perde muito em relação a outros países. O preparador também destaca a necessidade de os atletas terem uma vida regrada fora dos gramados para conseguir prolongar o tempo em campo.

— Nos treinamentos, é colocada uma sobrecarga. Portanto, é necessário que o atleta descanse corretamente para que o corpo possa se recuperar devidamente. Quando isso é cortado, é como se o corpo estivesse lesionado e não se recuperasse a tempo para a próxima atividade — diz o profissional.

Quem são os veteranos do Estadual 2017:

Bill - Figueirense

Aos 32 anos, o atacante Bill foi a principal contratação do Figueirense para a temporada. Chega com a credencial de artilheiro da Série B de 2016, quando atuou pelo Ceará. No Figueira, busca manter a boa fase e brigar pelo acesso.

Marquinhos - Avaí

O maestro avaiano superou uma delicada cirurgia no joelho e voltou aos gramados no fim de 2016. Ajudou o Leão a conseguir o desejado o acesso. Com 35 anos, tem os objetivos traçados para o ano: vencer o Estadual e manter o Leão na elite.

Luiz - Criciúma

Desde 2014 no clube, o goleiro de 33 anos luta para levar o Tigre de volta à elite do futebol nacional. Trabalhará ao lado de um elenco pouco renovado, mas conta com a simpatia do torcedor.

Lúcio Flávio - JEC

Veterano da bola, Lucio Flávio chegou ao JEC para atuar pela primeira vez por um clube do Estado. Com 38 anos, ditará o ritmo do time que busca um estadual depois de 16 anos e o retorno à Série B.

Wellington Paulista - Chapecoense

Wellington Paulista é outro atleta experiente que jogará pela primeira vez por um time catarinense. Aos 32 anos, será um dos pilares da Chapecoense, que busca se reconstruir depois da tragédia aérea na Colômbia.

Rentería - Tubarão

Campeão da Libertadores com o Inter em 2006, o colombiano Rentería (31) busca renascer para o futebol no Atlético Tubarão. Contará com a organização do time liderado pelo técnico Mabília e terá o apoio da torcida.

Schwenck - Barroso

Velho conhecido do torcedor catarinense, Schwenck (37) é a aposta do Barroso em seu retorno à primeira divisão depois de 40 anos. Diz que ainda pode ser útil e lutará pela artilharia.



Rodolpho - Brusque

Aos 35 anos, o goleiro Rodolpho conhece o caminho do título catarinense. Foi campeão estadual em 2011 com a Chapecoense, onde ficou três anos. O novo desafio será uma boa campanha com o Brusque, campeão em 1992.

Enercino - Inter de Lages

O meia Enercino chegou ao Inter de Lages com o peso de substituir Marcelinho Paraíba. Aos 29 anos, o também paraibano começou a temporada bem, marcando um gol contra o Figueira em jogo-treino.

Tripodi - Metropolitano

Esta é a terceira passagem do argentino Tripodi pelo Metropolitano. Com passagem por grandes clubes, como Boca Juniors e Santos, busca reencontrar o caminho das redes antes de completar 30 anos.