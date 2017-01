Clubes dão largada na pré-temporada. Hoje é dia de Avaí e JEC e de coletiva na Chapecoense

Volta aos trabalhos 03/01/2017 | 06h04 Atualizada em

Os técnicos de futebol consideram a pré-temporada vital para garantir o ano de seus times. E os cinco grandes catarinenses, eternos candidatos ao título, começam as avaliações físicas e os pesados trabalhos musculares e técnicos a partir de hoje.

O Avaí, o JEC se apresentam hoje, a Chapecoense abre a temporada, mas com uma coletiva do diretor de futebol, Rui Costa, já que a maioria dos atletas se apresenta apenas a partir do dia 6 deste mês, enquanto Figueirense e Criciúma voltam aos trabalhos amanhã.

O início de temporada que mais chama atenção, incluindo os holofotes do mundo todo, é a do Verdão do Oeste. Ainda em processo de reconstrução do grupo de jogadores, a equipe que será comandada pelo técnico Wagner Mancini seria uma candidata natural ao título, até mesmo com status de favorita, como aconteceu nos últimos anos.

Diante da tragédia que vitimou praticamente todo seu grupo de jogadores, cada passo da pré-temporada será monitorado com muita curiosidade para ver como a nova comissão técnica conseguirá em tempo recorde preparar um time competitivo, ainda mais no altíssimo nível que apresentava aquele que era o melhor time de Santa Catarina.

Já o Avaí chega com status de um time que pode lutar pelo título, principalmente por ter mantido a boa base que retornou à Série A do Brasileiro, incluindo o técnico Claudinei Oliveira.

O Joinville renovou bastante o grupo e chega com uma aposta como treinador: o tricolor do Norte efetivou Fabinho Santos como técnico. No Futebol, Carlos Kila chega para ser o novo Gerente Executivo.

Amanhã é o dia de Figueira e Tigre. O Alvinegro foi a equipe que mais contratou. Ao manter o técnico Marquinhos Santos, apostou em nomes conhecidos do treinador, um time moldado com o perfil da Série B. Já o Criciúma vem com a novidade no comando do time, Deivid, uma aposta em um jovem treinador que ainda busca mercado.