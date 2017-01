Cliente tradicional do BB critica o atendimento nas agências da Capital

Moacir Pereira 09/01/2017 | 11h21 Atualizada em

Cliente tradicional do Banco do Brasil, o assinante Mário Sampaio Teixeira critica com toda ênfase o atendimento nas agências da Capital. Não são apenas limitações para movimentação de contas bancárias ou fechamento de agências com grande demanda após as 20 horas. Condena o fechamento duas agências na Trindade, região com duas universidades, milhares de residências e apartamentos e grande movimento econômico. Correntistas tratam de cancelar contas e abrir novas em bancos particulares.



Amadorismo

Os órgãos de turismo municipais e estadual fazem seminários, encontros e incontáveis eventos, mas a atividade continua no amadorismo e no turismo predatório. Aluguel de casas e apartamentos no norte da Ilha é uma vergonha. O poder publico não controle a não regulamenta nada. Os ambulantes são outro escândalo. Vendem todo tipo de produto. Sem falar em alimentos comercializados sem aval da vigilância sanitária. Com risco de doenças graves. O trânsito, então, vai de ultrajante à criminoso.

Internado

Uma grande corrente de fé, orações e muita torcida por familiares e um batalhão de amigos, marcou o fim de semana em Florianópolis. O empresário Antônio Carlos de Castro Ramos, popular Toninho, um dos mais premiados empreendedores da construção civil do Estado, sofreu processo infeccioso e foi internado no Hospital Baía Sul. Com coma induzido, foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera.

Inédito

Os vereadores assumiram mandatos no dia 1º de janeiro em Florianópolis e outros municípios. E só começarão a trabalhar, com sessões ordinárias, a partir de 1º de fevereiro. Pergunta que não quer calar: por que não começarem as sessões esta semana, aprovando reformas administrativas ou mudanças vitais nas legislações municipais para melhorar os serviços das prefeituras?

Nomeações

Deve sair hoje a nomeação do deputado Leonel Pavan para o cargo de secretário de Turismo, Cultura e Esporte, e dos presidentes da Santur, FCC e Fesporte. O parlamentar convidou o professor Francisco dos Anjos, da Univali, com extenso currículo em turismo no exterior, para ser o secretário-adjunto. Ele pretende dar expediente hoje normalmente.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira