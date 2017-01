Claudio Loetz: Concorrente do Uber chega a Joinville na próxima semana

Livre Mercado 26/01/2017 | 07h01

O concorrente brasileiro do Uber, o YetGo, começará a operar em Joinville no dia 1º de fevereiro e já tem mais de 50 motoristas cadastrados na cidade. A empresa abriu 30 franquias em municípios de diferentes Estados do País. Os investimentos variam de R$ 100 mil a R$ 1 milhão, de acordo com o número de habitantes da cidade. A fila de espera passa de 400 interessados na operação.



O YetGo não opera com tarifa dinâmica e também não cobra tarifa de cancelamento por desistência da corrida. Além disso, atende por número de discagem gratuita 0800 para passageiros e motoristas, durante 24 horas por dia. O valor cobrado é de R$ 3 na partida; R$ 0,15 por minuto; e R$ 1,70 por quilômetro rodado. O YetGo fica com 25% do valor de cada viagem. O modelo de carro deve ter quatro portas e ar-condicionado, fabricados a partir de 2010.



O CEO e sócio da empresa, Jailson Ferreira, garante que o aplicativo já tem, no Brasil, 14 mil motoristas cadastrados e aptos a trabalhar pela plataforma. Onde chega, o YetGo oferece R$ 20 para os primeiros mil downloads do aplicativo. Já para os primeiros 500 motoristas de cada cidade, a empresa não cobrará comissão nas primeiras 25 corridas.



A companhia pertence a um grupo de investidores do Rio Grande do Sul, de Belém (Pará) e de Belo Horizonte (Minas Gerais) e está avaliada em mais de R$ 100 milhões. Os sócios pretendem abrir o capital da empresa até o fim do primeiro semestre deste ano.



O aplicativo gratuito está disponível para os sistemas Android e iOS. O desenvolvimento da plataforma custou R$ 5 milhões. Para chegar no modelo, os criadores percorreram diversas cidades no Brasil e nos EUA de táxi, ou usando plataformas concorrentes, para avaliar os serviços.



Temer em SC

O presidente da República, Michel Temer, estará em Santa Catarina para inaugurar a ampliação nas barragens de Ituporanga e de Taió, no Alto Vale do Itajaí. A agenda está prevista para a segunda quinzena de fevereiro. O governo do Estado investiu R$ 40 milhões nas duas obras, que contribuirão para reduzir os efeitos das enchentes. A confirmação veio durante audiência, em Brasília, nesta quarta-feira.



Crescimento real

O faturamento dos supermercados cresceu 1,14% no ano de 2016 em relação a 2015. Em dezembro de 2016, em relação ao mesmo período do ano anterior, houve crescimento de 0,38%, enquanto que, em relação ao mês de novembro, os negócios tiveram alta de 28,69%. Os dados já foram deflacionados pelo IPCA.



A média histórica do segmento supermercadista catarinense, nos últimos dez anos, indica expansão de 4%. Somente em 2015, o resultado de vendas anual foi negativo (-0,50%). Os desempenhos do biênio 2015/2016 foram os mais baixos desde que a pesquisa é realizada nos atuais parâmetros.



Isso se deve ao fato de que o setor experimentou períodos seguidos de crescimento contínuo, quando as bases comparativas foram ficando cada vez mais fortes.



Indústria preocupada

Em reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os líderes do setor industrial mostraram estar preocupados com os efeitos da medida provisória 766, editada pelo governo federal no dia 4 de janeiro e que institui o programa de regularização tributária a ser operado pela Receita Federal e pela Procuradoria-geral da Fazenda nacional.



Pedidos

O setor industrial propõe alterações, como a eliminação ou redução de multas, juros e encargos legais; o cálculo do valor das parcelas assumidas de acordo com o faturamento das empresas; a ampliação das possibilidades de utilização de créditos fiscais; a retirada da exigência de apresentação de garantias; e a correção do débito pela TJLP e não pela Selic.



– O programa é um avanço no sentido de normalizar a situação fiscal das empresas e um instrumento do crescimento econômico do País, mas precisa ser aperfeiçoado para que obtenha adesão em massa das empresas contempladas – afirma o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte.



O cenário

A esmagadora maioria (87%) dos empresários do setor de supermercados ouvidos em pesquisa feita pela Acats, acredita que 2017 será um ano bem parecido com o de 2016, com crescimento do PIB entre 1% e 2%. Só 12,5% dos empresários aposta que a retomada da economia virá de forma rápida e consistente.



Prazo de validade

A loja da rede Angeloni da rua Dr. João Colin, em Joinville, implantou área especial para agrupar todos os produtos que estão próximos do vencimento e que poderão ser adquiridos com 50% de desconto. Na data do vencimento, as mercadorias não comercializadas serão retiradas e doadas para o Programa Mesa Brasil, do Sesc.



– São produtos em plenas condições de consumo próximo, claramente identificados como tal, e com preço diferenciado – diz o diretor operacional, Atanázio dos Santos Neto.



No local, haverá um verificador de preço para que o cliente possa conferir o desconto, já que as etiquetas manterão o valor original.



Mudança

Márcia Alacon deixa a presidência do Ipreville e o atual gerente financeiro, Sérgio Luiz Miers, assume o comando do instituto que administra o fundo de previdência dos servidores municipais da Prefeitura de Joinville.