Claudinei poupa Marquinhos e encaminha o time do Avaí para o início da temporada

Bem na temporada de 2016, Capa continua como titular do Leão no início da temporada de 2017

Time bom é aquele que está na ponta da língua do torcedor. Essa é a filosofia do técnico Claudinei Oliveira no Avaí, que não esconde o jogo e já indica qual é o time do Leão que começará a temporada. Na verdade, só duas interrogações pairam no ar por enquanto: a possibilidade de Marquinhos estar ou não em campo, e o posicionamento de Denílson e Romulo.

- O Marquinhos fez uma pré-temporada muito boa, fiquei muito satisfeito com a participação nos treinamentos. Como temos uma estreia importante contra o Criciúma no Catareinsen, a gente optou por deixar o Marquinhos (fora do amistoso contra o Rio Branco). A gente preferiu deixá-lo, em consenso com todo mundo. A gente vai começar a fazer o planejamento com relação ao Marquinhos como no ano passado, para poder contar com ele no maior número de jogos, sem colocar em risco a integridade física dele. Quando o Marquinhos tem um bom rendimento, a tendência de ter um resultado positivo é maior - definiu o técnico do Avaí, sem poupar elogios ao principal atleta da equipe.

O Avaí jogará um amistoso contra o Rio Branco (PR), às 17h deste sábado, fora de casa. Depois, continua no Estado vizinho, onde na quarta-feira vai enfrentar o Paraná pela estreia da Primeira Liga. Marquinhos estará fora deste jogo para não correr o risco de perder a esteria do Estadual contra o Tigre.

Assim, o Leão jogará com Kozlinski; Alemão, Betão, Gustavo e Capa; Luan, Judson, Diego Jardel e João Paulo; Denilson e Romulo.

- O time é esse aí que trabalhou ontem e hoje (sexta-feira). A única coisa que pode ser alteração é a mudança de posicionamento entre Denílson e Jardel. A única dúvida é essa, mas os outros que iniciam está confirmado - adiantou Claudinei, que pretende manter a base para a estreia na Primeira Liga.

Maratona de jogos

Se no momento a preocupação é apenas com Marquinhos, quando a bola rolar o departamento de futebol do Avaí precisará se desdobrar para conseguir administrar o elenco que jogará o Estadual e a Primeira Liga. Um exemplo disso: no dia 31 de janeiro (terça-feira), joga contra o Londrina na Ressacada e, dois dias depois, na quinta-feira, recebe o Metropolitano.

Essa é uma grande preocupação do treinador, que já admite a possibilidade de mandar um time alternativo para um dos dois confrontos. A tendência é escalar um time misto contra o Londrina, já que a meta do Leão é tentar vencer o primeiro turno do Catarinense para ter mais tranquilidade na segunda metade da competição.

