Clássicos do teatro: "Naquele tempo" e "De malas prontas" estão em cartaz no Circo da Dona Bilica

Em Florianópolis 05/01/2017 | 10h02 Atualizada em

Dois clássicos imperdíveis da cena teatral de Santa Catarina estarão em cartaz na terceira edição do Festival de Verão, no Circo da Dona Bilica em Florianópolis. Naquele Tempo e De malas prontas, da Pé de Vento Cia de Teatro, são algumas das atrações do evento que começa no dia 6 de janeiro no espaço cultural do Morro das Pedras.



Também estarão em cartaz montagens de humor de companhias de outros estados, como Sonho de Tinhoca, da Cia dos Palhaços de Curitiba, além de números de mágica e de acrobacias circenses. Outro espetáculo que vale a pena assistir é Provisoriamente não cantaremos o amor, da Traço Cia de Teatro e direção do espanhol Iván Prado.

O Festival de Verão será nos meses de janeiro e fevereiro. Em janeiro, as apresentações ocorrem de sexta a domingo, sempre às 21h.

VEJA A PROGRAMAÇÃO E AGENDE-SE

|| Dia 6

21h - Espetáculo Dona Bilica Naquele Tempo

Cia Pé de Vento Teatro / Florianópolis. Comédia. Classificação Livre

Dona Bilica abre as portas de casa para contar como era viver na Ilha antes do progresso chegar. Entre rezas e cantorias, ela volta ao tempo dos antigos e relembra a história da família, a infância e juventude. Conta causos que ouviu nos engenhos de farinha, histórias de bruxas e assombrações. Sempre com humor muito peculiar, Dona Bilica nos lembra de costumes perdidos na memória de uma cidade em constante transformação. Com Vanderleia Will e direção de Renato Turnes.

|| Dia 7

21h - Espetáculo De malas prontas

Cia Pé de Vento Teatro. Comédia. Classificação 14 anos

Foto: Vanessa Soares / Divulgação

De malas prontas é uma comédia irreverente sem fala, que conta a história de duas mulheres obrigadas a compartilhar o mesmo banco de um aeroporto. No desenrolar do espetáculo, percebe-se que compartilhar não é tão fácil assim e os conflitos se sucedem velozmente até a situação chegar a um ponto sem retorno, e só há uma saída: A GUERRA! Com Vanderleia Will e Milena Moraes. Direção de Pepe Nuñez.

|| Dia 8

21h - Espetáculo Sonho de Tinoca

Cia dos Palhaços / Curitiba. Comédia. Classificação livre

Foto: Circo da Dona Bilica / Divulgação

A Palhaça Tinoca valoriza a realização de um grande sonho: ser artista. Ela vive o dilema de morar na cidade grande e ter que deixar a vida tranquila na roça. A história é baseada em sonhos. Durante a peça é abordado, de forma lúdica, os cuidados com o meio ambiente, reciclagem, cooperação, sustentabilidade e educação financeira.

Com Felipe Ternes e Nathalia Luiz.

|| Dia 13

21h - Show musical Beija-flor da Lua, com Ale de Maria



Beija-Flor da Lua é um show que reúne canções novas do artista Ale de Maria. O nome é inspirado nos quatro elementos numa poética devocional. Ale de Maria convida alguns amigos para enriquecer a paisagem sonora da Música de Rezo, um novo gênero musical divulgado pelo Movimento Canarinho Branco. Valor: R$60 (valor único – todos pagam meia)

|| Dia 14

21h - Espetáculo Bom Apetite

Comédia com palhaços. Classificação livre



Bom Apetite é um espaço de brincadeira, um espetáculo aberto para todas as idades. Jogos e cumplicidade marcam o compasso na orquestra que formam público e palhaço. Rindo de si mesmos, trazem à tona o que todos nós temos de mais irreverente, descontraído e ingênuo. No ¿cardápio¿ da peça, tem música, mágica, malabarismo, jogos coletivos e naturalmente, muito humor. Com Pepe Nuñez.

|| Dia 15

21h - Espetáculo Encantos e Venturas, com Mágico William Seven

Mágica. Classificação Livre



O ilusionista William Seven retrata como a mágica entrou em sua vida ao conhecer seu grande mestre, o famoso mágico Julio Lipan do Circo Olando Orfei. A convivência com o tutor, da infância à fase adulta, suas histórias, percepções e experiências vividas são ilustradas com efeitos de ilusionismo. Direção de Julia Weiss.

|| Dia 20

21h - Show de horrores: Mostra de acrobacias aéreas do Circo da Dona Bilica

Classificação 18 anos

A turma adulta de acrobacias aéreas do Circo da Dona Bilica traz uma reunião de números acrobáticos numa atmosfera de cabarét freak show (show de horrores). Números de tecido acrobático, lira, trapézio, tecido marinho e perna de pau! Uma criação coletiva de Lui Castanho, Ághata Andriola, Noam Scapini, Emily Scapini e Rafaela Uhiara.

|| Dia 21

21h - Show de Mágica Cara a Cara, com mágico Diogo Alvares

Classificação Livre

Foto: MaraDinn / Divulgação

O Mágico manipulador Diogo Alvares oferece a magia da antiga escola, considerada uma das mais complexas artes do Ilusionismo: a manipulação.



|| Dia 22

21h - Espetáculo Escola de Palhaços do Circo da Dona Bilica

Comédia com palhaço. Classificação Livre



Montagem feita pelos alunos da escola de Palhaços do Circo da Dona Bilica. Dirigido por Vanderleia Will e Pepe Nunez, tem números circenses como malabarismo, equilíbrio e palhaçaria.

|| Dias 27 e 28

21h - Espetáculo Provisoriamente não cantaremos o amor, com Traço Cia de Teatro / Florianópolis

Comédia com palhaços. Classificação Livre

Foto: Circo da Dona Bilica / Divulgação





O que acontece quando três sacerdotes do riso, três xamãs da bobagem, três ofertantes do coração se juntam para fazer o mundo girar? O que acontece quando três camicazes do amor saltam do abismo para cair fora dele e plantar a possibilidade de enterrar aquilo? Aquilo que para o mundo, aquilo que para os corações, aquilo que para a alegria e a vontade de ser feliz. O que acontece se, de repente, o público se torna protagonista? Então, o fogo da cerimônia é aceso, a luz em nosso peito é acesa e o mundo volta a girar. Onde a cachaça acende a festa, a maraca chama o espírito e o riso convoca o presente, aqui e agora, os palhaços fazem uma festa, a dança da vida. Com Débora Matos, Egon Seidler e Greice Miotello e direção de Ivan Prado.

|| Dia 29

21h - Espetáculo Dona Bilica e o Boi de Mamão, da Cia Pé de Vento Teatro

Comédia. Classificação livre

Dona Bilica e o Boi de Mamão é uma homenagem à cultura e o folclore da ilha. Um espetáculo cômico para toda a família, onde a personagem Dona Bilica e seus convidados trazem ao publico um pouco da cultura da ilha. Através dos causos, contos e cantorias, o público conhece a brincadeira do Boi de Mamão, o artesanato da ilha (rendas de bilro, olaria de barro), estórias de bruxas e lobisomens. Com Vanderleia Will, Carina Sheid, Seu Fritz, Tania Fernandes.

AGENDE-SE



O quê: Festival de Verão 2017

Quando: 6 a 29 de janeiro

Onde: Circo da Dona Bilica (Rua Manoel Pedro Vieira, 601, Morro das Pedras, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia)

Informações: (48) 3206 7941

Leia também

Conheça Cores de Aidê, banda de samba-reggae formada por mulheres

Para fazer arte: galeria oferece 17 cursos em janeiro e fevereiro