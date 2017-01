Cinthia Raasch: Secretário faz visitas a prefeitos da região de Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 17/01/2017 | 08h01

O secretário executivo Leonel Pradi Floriani começou ontem um roteiro de visitas aos cinco prefeitos dos municípios de abrangência da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Jaraguá. O roteiro começou por Massaranduba, onde Armindo Sésar Tassi recebeu o secretário junto com o presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei Sasse, e o gerente de Agricultura, Geraldo Micheluzzi. O secretário apresentou o andamento dos projetos do município em parceria com o governo estadual e colocou a ADR à disposição.



Já teve pedido



A primeira solicitação de Tassi ao Estado foi um kit de transposição de obstáculos da Defesa Civil para a localidade de Braço Direito.



– É um local que sofre a cada enxurrada, pois a ponte é baixa e prejudica o escoamento da produção local – explicou o prefeito.



O secretário marcou nova reunião para a próxima semana e, desta vez, com a presença do coordenador regional da Defesa Civil do Estado.



Quem será?



E a indefinição na ADR continua. Cogita-se alguém do PMDB, talvez Luiz Tamanini, para assumir a função hoje ocupada por Leonel Floriani. Se isso ocorrer, a sigla do vice-governador Eduardo Pinho Moreira conquistará mais uma posição de destaque no meio político jaraguaense. Há quase dois meses, o atual secretário executivo aguarda reunião com Raimundo Colombo para definir seu futuro.



Varejo



O presidente da CDL de Jaraguá, Marcelo Nasato, está participando do NRF Big Show, em Nova York. O evento é considerado o mais importante do mundo no segmento do varejo e reúne os principais executivos dos mercados online e offline. Neste ano, a feira tem palestras de profissionais como o astronauta Scott Kelly; o CEO do Walmart, Greg Foran; a vice-presidente executiva da Mastercard, Linda Kirkpatrick; a executiva Carrie Ask, da Levi Strauss & Co; Lars Petersson, presidente da Ikea; e Terry J. Lundgren, presidente da Macy’s. O evento começou no domingo e vai até hoje.



Contrato assinado



Quem assinou convênio com a Caixa Econômica Federal para pavimentação do morro Boa Vista foi Dieter Janssen (PP). Foi o ex-prefeito porque o processo para firmar o contrato foi iniciado na gestão anterior. Segundo informações da Prefeitura, o trecho a ser concretado começa nas imediações da Capela São Benedito. Assim, com a pavimentação que já existe, a intenção é chegar a 2,4 km de concreto para que a extensão entre a capela e a Chiesetta Alpina seja toda pavimentada. Os recursos vêm de emenda de R$ 975 mil de Mauro Mariani (PMDB) e R$ 9,9 mil de contrapartida da Prefeitura de Jaraguá.



Livros didáticos



As escolas de Jaraguá têm aproximadamente 42 mil livros didáticos a serem recebidos do governo federal. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) distribui materiais de sete disciplinas. As entregas começaram ainda no ano passado. Entre os recursos didáticos, há obras em braile de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e dicionários.