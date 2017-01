Cinthia Raasch: Importações têm queda brusca de 52% em Guaramirim

Portal Jaraguá 10/01/2017 | 08h01

Em Guaramirim, as importações registraram queda brusca. Desde 1997, quando começou a série histórica do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o município não havia atingido números tão baixos quanto em 2016. Foram apenas US$ 4,2 milhões, contra US$ 8,9 milhões em 2015, uma queda de 52% em relação ao ano anterior. Entre os produtos mais importados no ano passado ficaram bijuterias, casacos e blusões e obras de ferro. Em outras épocas, Guaramirim já importou mais de US$ 56 milhões.



Ia parar, mas voltou



O novo presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, Pedro Garcia (PMDB), começa seu sexto mandato. Ele já havia pensando em parar com a vida política, mas diz que, vendo a situação do Legislativo jaraguaense, decidiu voltar e trabalhar pelos moradores. Então, o mandato de 2017 a 2020 deve ser o último, a não ser que haja algum chamado irrecusável.



Sem prédio novo neste ano



Sobre um dos projetos mais polêmicos da casa, que é a construção de nova sede, Pedro Garcia afirma que a obra não é prioridade neste ano. Garcia reconhece os problemas, como falta de espaço e gesso caindo, mas não estimulará uma despesa tão alta neste momento em que é preciso segurar as contas. Assim, se houver mudanças na estrutura física, pelo menos por enquanto, devem ser feitos apenas reparos e algumas adequações para dar condições de trabalho aos vereadores.



Economia



João Gottardi (PP) assinou decreto proibindo os funcionários da Prefeitura de Corupá de fazerem horas extras – exceto em casos urgentes. A medida é para diminuir gastos. Outra ação para enxugar despesas é o acúmulo de cargos no primeiro escalão. São sete secretarias e cinco secretários. Irineu Pasold ficou com as secretarias de Saúde e de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Evaldo Mokwa está no Desenvolvimento Rural e Meio Ambiental e com a Secretaria de Infraestrutura.



R$ 300 mil para Massaranduba



O governo federal confirmou o pagamento de R$ 300 mil para a infraestrutura urbana de Massaranduba. O valor vem por meio de emenda do deputado Marco Tebaldi (PSDB). Do total, a metade já foi liberada e depositada. Segundo o prefeito Armindo Sésar Tassi (PMDB), o recurso deverá ser usado em pavimentação de vias.