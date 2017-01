Cinco pessoas são assaltadas em Blumenau

Polícia 22/01/2017 | 15h05

Cinco pedestres foram assaltados entre sábado à noite e madrugada de domingo em Blumenau. Segundo a Polícia Militar, cinco pessoas foram vítimas de assaltantes na cidade. A primeira ocorrência foi registrada às 22h46min de sábado na Rua Gertrud Sierich, no bairro Vorstadt.



Duas mulheres e uma homem foram abordados por dois assaltantes em uma motocicleta. Armada, a dupla anunciou o assalto e levou celulares, carteiras e bolsas das vítimas antes de fugir do local.



:: Homem é preso após furto em loja na BR-470, em Blumenau

:: Jovem morto quinta-feira em Blumenau segue sem identificação

:: Corpo é encontrado na Vila Itoupava em Blumenau



O segundo assalto aconteceu na madrugada deste domingo na Itoupava Seca. Dois jovens foram assaltados quando saiam do Ahoy, na Rua São Paulo. Eles foram abordados por um homem em uma bicicleta que fez menção de estar armado e fugiu levando um celular e R$ 250. A PM fez rondas, mas nenhum suspeito foi localizado.