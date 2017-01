Ciclista morre na SC-370 após moto ultrapassar pelo acostamento e projetá-lo contra carreta

Sul de SC 29/01/2017 | 10h44 Atualizada em

O ciclista Douglas Jung Júnior, de 36 anos, morreu na tarde do último sábado, 28, enquanto trafegava pelo quilômetro 176,2 da rodovia SC-370, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. O acidente que tirou a vida do proprietário da loja Bike Brothers, que era natural de Braço do Norte (SC) e conhecido por "Alivia", envolveu três veículos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Gravatal, que conversou com testemunhas do acidente, a vítima seguia no acostamento quando A. L. A. A. O., 49 anos, condutor de uma Honda CG 125 Fan, placas de Içara (SC), tentou uma ultrapassagem proibida e colidiu na traseira da bicicleta. Com o impacto da batida, o ciclista foi projetado para de baixo de uma carreta com placas de São Ludgero, que ia no sentido Gravatal/Tubarão.

O motorista do caminhão, V.K., de 43 anos, não conseguiu evitar o atropelamento. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda conforme a PMRv, que atendeu a ocorrência, o motociclista apresentava sinais de embriaguez. Após receber voz de prisão, foi encaminhado à Central de Polícia de Tubarão.

Conhecido por "Alivia", Douglas Jung Júnior era proprietário da loja Bike Brothers Foto: Douglas Jung Júnior / Arquivo pessoal

