Ciclista de 58 anos morre na SC-108, em Blumenau

Fatal 26/01/2017 | 10h55 Atualizada em

Um homem de 58 anos morreu na manhã desta quinta-feira no Km 78,9 da rodovia SC-108, em Blumenau. O acidente envolvendo um caminhão e uma bicicleta aconteceu por volta das 8h, na esquina com a Rua Gustavo Henschel.



Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Célio Correia era morador da região e foi atingido pelo caminhão, com placas de Luiz Alves, no acostamento da rodovia.



Leia mais

:: Confira notícias de Blumenau e região em santa.com.br

O caminhoneiro de 27 anos foi converter em uma rua quando atingiu o ciclista. O Corpo de Bombeiros e o Samu prestaram socorro, mas Correia não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A rodovia estadual estava há 146 dias sem mortes, o recorde é de 168 dias, segundo a PMRv.