Chuva provoca alagamentos em bairros de Brusque

Clima 05/01/2017 | 18h50

Após os estragos provocados pelas chuvas na região Sul de Blumenau nessa quarta-feira, nesta quinta foi a vez de Brusque ser castigada por um temporal por volta das 17h. Foram relatados diversos casos de deslizamentos, um deles já confirmado na Rua Pedro Fantoni, no bairro Batêas, e outros que envolveriam vias como Antônio Heil e 1º de Maio. Não há registro de vítimas nos casos de deslizamentos.

Segundo o diretor de gabinete da Prefeitura de Brusque, Paulo Kons, entre as regiões mais atingidas estão os bairros Nova Brasília, Santa Terezinha e Batêas, nas áreas Norte e Leste do município.

Pontos como o acesso ao hospital Azambuja e a sede do 18º Batalhão da Polícia Militar também sofreram com alagamentos. Entre as principais ruas, a Santos Dumont, que liga o Santa Terezinha ao Centro, precisou ser interditada por causa do volume de água acumulado.

O diretor de gabinete afirma que em uma hora a chuva na região da Santa Terezinha chegou a 93 milímetros, mais da metade do que a média de todo o mês de janeiro, que é de 160 milímetros segundo informações da Defesa Civil.

— Foi um volume de chuva muito significativo que prejudicou bastante as regiões — afirma Kons.