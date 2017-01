Chavismo pede que se anule decisão que declarou Maduro em 'abandono de cargo'

Caracas 10/01/2017 | 14h27

O chavismo pediu nesta terça-feira à justiça a anulação da decisão do Parlamento venezuelano, de maioria opositora, que declarou na segunda-feira o presidente Nicolás Maduro em "abandono de cargo", ao responsabilizá-lo pela grave crise que o país atravessa.

"Acabamos de apresentar um recurso contra a decisão da Assembleia Nacional, contra a Assembleia Nacional, pela ação ilegal, inconstitucional e que beira ao ridículo que vimos no dia de ontem", declarou à imprensa o chefe da bancada oficialista, Héctor Rodríguez, em frente ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ).

A ação também solicita que a justice processe os legisladores que aprovaram a medida e determine suas possíveis "responsabilidades penais, políticas, jurídicas e administrativas", acrescentou Rodríguez.

A Assembleia Nacional, controlada pela opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD), votou a iniciativa e pediu a realização de eleições, na véspera de Maduro cumprir seu quarto ano de mandato.

"Aprovado o acordo com o qual se qualifica o abandono do cargo a Nicolás Maduro e se exige uma saída eleitoral para a crise venezuelana para que seja o povo quem se expresse através do voto", anunciou o chefe do Legislativo, Julio Borges, ao ler o acordo na tribuna do plenário.

Segundo a extensa declaração, "Maduro provocou uma crise sem precedentes na Venezuela" e está "à margem da Constituição" por provocar "devastação econômica", "ruptura da ordem constitucional" e "violentar os direitos" dos venezuelanos.

Apesar da Constituição prever o "abandono de cargo", o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), acusado pela oposição de servir ao chavismo, não tardou a esclarecer que a Assembleia "não tem faculdade para destituir" o presidente.

"O presidente Nicolás Maduro está em pleno exercício de suas funções constitucionais. Gostando ou não, não cabe aos órgãos legislativos avaliar a gestão de um governante", apontou Rodríguez.

Ele observou ainda que, em todo o caso, todos os atos da Assembleia são nulos por atuar em "desacato", como determinou o TSJ há um ano após a posse de três deputados opositores cuja eleição foi suspensa por suposta fraude.

* AFP