Chapecoense inicia pré-temporada e Neto participa da apresentação

Em clima total de reconstrução, a Chapecoense deu o pontapé oficial para a temporada 2017 na manhã desta sexta-feira. Após apresentar individualmente alguns jogadores durante a semana e fugir das especulações sobre o restante das contratações, o clube apresentou 30 atletas, que passaram a treinar ainda pela manhã. O destaque ficou por conta do zagueiro Neto, sobrevivente do acidente na Colômbia em novembro que, mesmo com dificuldade de locomoção, se uniu aos demais jogadores para a apresentação oficial. Usando muletas, ele foi aplaudido tanto pelos colegas de elenco quanto pela diretoria do clube e imprensa.

— Quando Neto chegou hoje, todos os demais jogadores deram passagem para o ele. Isso demonstra a grandeza de cada um dos novos atletas — disse o diretor executivo de futebol, Rui Costa.

Elenco

Mesmo que o clube não tenha nomeado os atletas durante a apresentação, alguns rostos já puderam ser reconhecidos durante a apresentação. São eles: os goleiros Elias (ex-Juventude) e Luiz Felipe (base); os zagueiros Grolli (ex - Ponte Preta), Luiz Otávio (ex- Luverdense), Guarapuava (base), Hiago (base) e Scalon (base).

Também, os laterais Zeballos (ex-Defensor/URU), Diego Renan (ex-Vitória) e Gabriel (base); os volantes Moisés Santos (renovado), Amaral (ex-Coritiba), Andrei Girotto (ex-Kyoto Sanga/JAP), Moisés Gaúcho (ex-Grêmio), Lucas Marques (ex-Inter), Andrei Alba (base) e Lucas Mineiro (base).

Ainda, os meias Martinuccio (renovado), Nenén (renovado), Osman (ex-América-MG), Dodô (ex-Figueirense), Nádson (ex-Paraná) e Bryan (base); além dos atacantes Wellington Paulista (ex-Ponte Preta), Niltinho (ex-Criciúma), Rossi (ex-Goiás), Wesley Natã (base), Lourency (base) e Perotti (base).

Esses, porém, não são todos os atletas que o Verdão planeja ter no clube nesta temporada. O técnico Vagner Macini disse que o elenco não está fechado e admitiu que, ao longo do ano, possa ocorrer alguma reposição.

Os nomes que estiveram na apresentação devem ser confirmados ainda hoje, ao longo do dia. O clube informou que ainda não divulgou a lista, pois segue com a estratégia de só oficializar os reforços após os atletas realizarem os exames físicos e assinarem os contratos, o que não teria ocorrido com todos os jogadores que já usavam a camisa do time.

Treinos

A programação do elenco do Verdão nesta sexta já começa sem muita folga. Além da apresentação oficial, marcando o início da pré-temporada, avaliações e treinos ocorrem pela manhã, na Arena Condá. Durante a tarde também haverá treino o CT Água Amarela.



Outro sobrevivente

O jornalista Rafael Henzel, que assim como Neto sobreviveu ao acidente com voo da Chape, publicou post no Twitter destacando a importância do recomeço.

@ChapecoenseReal está sendo apresentada neste momento. Guerreiro, zagueiro Neto está no grupo. Momento importante: o recomeço. pic.twitter.com/YcACvercqd ¿ Rafael Henzel (@rafahenzel) 6 de janeiro de 2017

